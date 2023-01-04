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南投立委補選 國民黨通過徵召林明溱參戰

2023/1/4 14:53（1/4 15:30 更新）
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國民黨中常會4日確定徵召前南投縣長林明溱參加南投立委補選。（中央社檔案照片）
國民黨中常會4日確定徵召前南投縣長林明溱參加南投立委補選。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北4日電）南投縣第2選區立委補選將於3月4日投票，國民黨中常會今天通過徵召案，確定徵召前南投縣長林明溱參選，黨主席朱立倫表示，補選時間非常匆忙，一定要團結一致，共同爭取勝選，不能有一己之私。

南投縣長許淑華就任，她的立委席次須補選，預計3月4日投票，1月9日至13日受理登記參選。

國民黨近日針對表態參選的林明溱之子林儒彬、縣議員游顥、宋懷琳等人，進行內部參考民調，同時在勝選的考量下，也將林明溱納入內參民調，作為徵召依據。最終，根據內參民調，若民進黨推出前行政院中服執行長蔡培慧參戰，林明溱勝選機率最高。

國民黨下午召開中常會，通過徵召林明溱參選南投立委，朱立倫在會中表示，南投立委這場補選因為時間非常匆忙，所以一定要團結一致，共同爭取勝選；他強調，大家不能有一己之私，不能自私自利，要放下自我、無私無我，團結才能勝選。

面對即將在8日舉行的台北市第3選區立委補選，朱立倫則說，他要拜託所有人，一定要非常謹慎、認真努力，因為補選投票率都不高，所以要全力以赴，絕不可以掉以輕心，否則可能會「贏在家裡，輸在票匭」，這意思就是最終支持者沒有出門投票。

朱立倫說，過去多次發生慘痛的經驗，他舉例，在吳志揚當選桃園縣長後，中壢立委將進行補選，前立委陳學聖代表國民黨參與補選，而當時外界普遍認為國民黨可以穩拿這席立委，但最終不幸因投票率太低而落敗，所以大家絕對不可以掉以輕心，每一票都要出來投票。（編輯：翟思嘉）1120104

#林明溱
#朱立倫
#國民黨中常會
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