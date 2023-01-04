林明溱：聽黨中央指示 補選立委若被徵召不拒絕

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（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）南投縣長許淑華就任，她的立委席次補選3月4日投票；昨天傳出國民黨中央將徵召剛卸任的前南投縣長林明溱參選，林明溱今天說，他是黨員，要聽黨中央指示，若被徵召不會拒絕。

許淑華原任南投第2選區「濁水溪線」立委，選區7鄉鎮市包含南投市、名間鄉、竹山鎮、鹿谷鄉、集集鎮、水里鄉、信義鄉，前縣長林明溱兒子、前縣黨部主委林儒彬，及南投縣議員宋懷琳、連任縣議員的國民黨中常委游顥，最先被視為人選，由國民黨中央徵召決定。

民進黨方面，結束投入南投縣長選舉的前行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧有即戰力，經過多方勸進，蔡培慧點頭答應再戰，戶籍已從魚池鄉遷入鹿谷鄉，民進黨中常會預計今天下午通過徵召蔡培慧投入補選。

國民黨近日以林儒彬、宋懷琳、游顥、林明溱進行內參民調，預設對手為蔡培慧，結果以林明溱勝算最高，國民黨祕書長黃健庭昨天到南投協調，傳出徵召林明溱參選，林明溱昨晚表示尚未同意接受徵召參加這席立委補選，除要開家庭會議，也希望讓其他有意者去選。

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林明溱今天上午接受中央社記者訪問表示，昨晚開家庭會議，家人還是不同意參選，需要持續溝通，但他是國民黨員，要聽從黨中央指示，如果被徵召參選，他不會拒絕；記者追問「國民黨中央今天下午是否確定徵召你參選」，林明溱表示不清楚，須待黨中央公布。

游顥最積極表態參選，並於昨晚表示人選尚未確認與公布，在黨中央未正式宣布前，會繼續堅持努力；他今天上午進一步說，若確認黨中央徵召前縣長林明溱，且林明溱也接受願為黨再披戰袍，經對外正式公告，選舉期間若需要，他與團隊會全力輔選到底。（編輯：陳仁華）1120104