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南投立委補選 國民黨將徵召前縣長林明溱參戰

2023/1/3 18:12（1/3 18:46 更新）
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南投立委補選3月4日投票，國民黨將徵召前縣長林明溱（左）參戰，民進黨擬推出前行政院中服執行長蔡培慧（右）參選。（中央社檔案照片）
南投立委補選3月4日投票，國民黨將徵召前縣長林明溱（左）參戰，民進黨擬推出前行政院中服執行長蔡培慧（右）參選。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北3日電）南投立委補選3月4日投票，國民黨近日進行內參民調，尋找合適人選，黨內人士表示，民調顯示前南投縣長林明溱

林明溱小檔案

  • 政黨：中國國民黨
  • 出生年月日：40年2月13日
  • 現職：南投縣長
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最具勝選機會，秘書長黃健庭今天到南投協調，確定徵召林明溱參選。

南投縣長許淑華就任，她的立委席次須補選，將於3月4日投票，1月9日至13日受理登記參選。國民黨近日針對表態參選的林明溱之子林儒彬、縣議員游顥、宋懷琳等人，進行內部參考民調，同時在勝選的考量下，也將林明溱納入內參民調，作為徵召依據。

黨內人士透露，民進黨推出前行政院中服執行長蔡培慧

蔡培慧小檔案

  • 生日：民國60年9月2日出生
  • 黨籍：民主進步黨
  • 學歷：台灣大學生物產業傳播暨發展學系博士
  • 經歷：第9屆不分區立法委員、行政院中部聯合服務中心執行長、世新大學社會發展研究所副教授
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參戰，根據內參民調，林明溱最有勝算，因此在延續勝選氣勢的考量下，徵召林明溱最有機會力保藍營這席立委席次。

地方人士表示，在確定林明溱最有機會勝選後，黃健庭今天特別前往南投，與有意參選者溝通，並與林明溱討論。林明溱日前雖曾表達不參選的態度，但在與黃健庭會談後，態度有所轉變，最終點頭答應參戰。（編輯：謝佳珍）1120103

#林明溱
#黃健庭
#國民黨
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