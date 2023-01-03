4日政見會內容 王鴻薇：提強化社會安全網主張

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（中央社記者劉建邦台北3日電）台北市第3選區立委補選投票日倒數，國民黨候選人王鴻薇今天起車隊掃街，黨籍市議員站路口力挺，對4日公辦政見會內容，王鴻薇說，將提強化社會安全網的主張。

王鴻薇上午在國民黨台北市議員陳炳甫陪同，從龍江路附近進行車隊掃街，2人在車隊掃街前受訪。王鴻薇指出，補選投票日只剩幾天，開始規劃車隊掃街行程，希望最短時間內，讓更多民眾接受到懇託，後許會與同黨籍議員開協調會等方式，近期以車隊掃街為主。

王鴻薇表示，今天有18名國民黨北市議員協助在北松山、中山區的路口拜票，雖有其他同黨籍議員未到場，不代表不支持她，且因接近農曆過年，議員都較為忙碌。

媒體詢問，先前遭檢方提出當選無效之訴的國民黨籍北市議員林杏兒為何未到場協助站路口拜票？王鴻薇說，同黨籍議員站路口協助拜票都是由黨團規劃，尊重每名議員。

此外，台北市選舉委員會4日下午將舉辦北市第3選區立委補選公辦政見發表會，關於政見會準備的內容？王鴻薇今天指出，先前都已陸續發布政見，像能源問題、還稅於民等議題，至於4日政見發表會，將針對強化社會安全網提出主張。

此外，王鴻薇指出，昨天在桃園發生類似警匪槍戰片現場，覺得黑道猖獗、治安敗壞、槍枝浮濫，應受到重視，但遺憾的是，近期傳出重大治安事件，政府應跟全體人民交代。

媒體詢問，關於還稅於民政見引發外界討論，王鴻薇表示，經她提出後，朝野立委都呼應，但中央政府至今仍未說明後續作法，到底有無傾聽人民聲音。

至於民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農選前之夜，將邀請紙風車劇團到花博公園花海廣場旁表演「武松愛老虎」。

對此，王鴻薇說，尊重其他候選人的選舉方式，她的部分是由國民黨台北市黨部規劃選前之夜，將凝聚所有支持者，做最後懇託拜票及拜託幫忙拉票。王鴻薇日前接受廣播專訪時透露，選前之夜地點規劃在中山區榮星花園公園。（編輯：李亨山）1120103