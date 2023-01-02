黃金週陸戰車掃 吳怡農：全民共享現金補助最直接

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北2日電）台北市第3選區立委補選8日投票，民進黨候選人吳怡農今天啟動首場車隊掃街，他說，副總統賴清德、民進黨代理主席陳其邁本週也將陪同拜票；至於新台幣1800億元的「全民共享」方案，吳怡農認為，最直接、有效率方式是現金補助。

吳怡農上午由民進黨台北市議員陳怡君陪同，展開首場車隊掃街；支持者在車隊出發前，大喊「凍蒜」，也有民眾從窗戶探出頭、揮手，為吳怡農打氣。

吳怡農表示，選舉最後一週他全力加強陸戰，很多選民或許還不知道8日就要投票，他希望透過車隊掃街，提醒選民記得出門投票。

吳怡農說，上週開始有來自全國各地的年輕議員們幫忙加持，這週會有類似規劃，選區內外的議員會同時間向市民打招呼；此外，陳其邁、賴清德本週都會一起陪同拜票，參與車隊掃街、廟口開講等活動。

對於還稅於民，是否要發現金，民進黨內有不同看法。

吳怡農說，總統蔡英文提到希望把1800億資金全民共享，他之前已呼籲，全民共享最直接、最有效率的方式，就是透過現金補助，這也是社會大眾的期待，簡單、方便、而且省成本，希望行政部門回應民意。

媒體也問到，民進黨的論述，似乎從「抗中保台」，逐漸變成「和平保台」。

吳怡農表示，他的主張一向是反共保台，現在威脅區域安全、影響普世民主價值的是中國共產黨，中國共產黨也是現在台灣軍事國防安全的最大威脅。

他說，反共保台目的是要維持和平，這沒有衝突。抗中還是反共，他希望用詞更精準，因為台灣不與中國人民對抗，反對的是壓榨、違反民主價值的中國共產黨。

另外，有媒體報導指，行政院兒權小組日前建議國防教育納入高中以下教材，包括幼稚園都得學辨別炮彈聲。

吳怡農認為，全民國防、社會韌性的教育應該從很小的年紀開始，從急救到天災因應，都可以從很小的時候開始學習。（編輯：翟思嘉）1120102