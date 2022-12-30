吳怡農首度合體太太顏采薇 赴晴光市場拜票[影]
2022/12/30 20:55（12/30 21:22 更新）
民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農（中）30日與太太顏采薇（左）首度合體，到晴光市場商圈掃街拜票。（吳怡農競選辦公室提供）中央社記者溫貴香傳真 111年12月30日
（中央社記者溫貴香、實習記者范博媛台北30日電）台北市第3選區立委補選候選人吳怡農的妻子顏采薇，今天下午首度陪同吳怡農到晴光市場拜票。吳怡農說，感謝顏采薇這段時間的支持，很開心能一起掃街。
吳怡農下午到晴光市場拜票，他接受媒體訪問說，顏采薇今天第一次陪他拜票，平日兩人下班時間比較晚，常常在回家路上經過晴光市場買菜回家，因此今天選在兩人都非常熟悉的晴光市場跟大家打招呼。
媒體詢問，合體拜票是顏采薇自願陪同，還是選前衝刺，未來是否仍規劃一起掃街。
吳怡農說，顏采薇過去這幾天都在詢問有沒有可以幫忙的地方、適不適合一起掃街，他都抱持尊重，如果顏采薇願意出來，當然非常開心。他說，未來如果兩人時間可以，還會安排一起拜票。
媒體追問，選舉期間，耶誕夜、跨年是否都沒有辦法陪太太。吳怡農說，顏采薇知道這是工作，等到選舉結束後，時間稍微寬裕，再來補上過去錯過的時光。
吳怡農說，非常感謝顏采薇這段時間的支持，選舉結束後，「換我來支持她」。（編輯：林興盟）1111230
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