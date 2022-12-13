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松機遷移爭議 王鴻薇：未見吳怡農提國安疑慮

2022/12/13 11:58（12/13 12:46 更新）
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（中央社記者黃麗芸台北13日電）松山機場遷移議題爭論不休，國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇今天表示，競爭對手吳怡農提出遷移政見時，非常意外他完全沒有提到相關國安層次問題，這是基本常識。

王鴻薇上午拜訪中山區松江里長以爭取支持，面對媒體聯訪詢問，她表示，自己就是一步一腳印積極拜訪，希望得到基層、特別是里長們的支持。

針對中山區新福里長童勝輝認為王鴻薇是為反對而反對松機遷移，媒體問相關看法？王鴻薇表示，尊重里長發言，但自己仍持同樣基調，此議題不宜在選舉時倉促提出，而後才發現有很多不夠完備之處，並說蔡政府執政6年迄今仍無任何規劃，希望不要選舉時高談闊論、選後不聞不問。

媒體追問是否有看到民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農針對此議題或其他政見的國防專業？王鴻薇說，目前還在等，至少自己在松機遷移案有特別提出此牽涉國安層次問題，但吳怡農提出松機遷移政見時卻完全未提到相關國安疑慮，感到非常意外，認為這是基本常識。

由於外界形容吳怡農和民進黨台北市長候選人陳時中都有自爆體質，媒體問怎麼看？王鴻薇表示，這點不知怎麼回答，但對自己來說，要提出任何政策或承諾時都要好好思考清楚，政治人物不應隨便開空頭支票，最後又反反覆覆，自己說出的每個政策都會負責到底。

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媒體指出，近來兩份媒體民調都顯示王鴻薇領先吳怡農，如何看有逾4成認為王鴻薇參選立委不恰當，以及國政基金會教科文組召集人陳學聖說他12年前補選立委，結果卻輸在支持者沒去投票。

王鴻薇表示，自己先前已說過，會繼續用實際行動爭取選民的諒解，民調是參考、努力方向，距離投票日還有4週，會戒慎恐懼努力爭取大家支持，且歷次補選的投票率都偏低，希望支持者要出來投票，才能贏得最後勝選。（編輯：張銘坤）1111213

#王鴻薇
#吳怡農
#民進黨
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