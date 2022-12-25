張容榕當選富里鄉長未就職 傳訊稱將退回補助款
2022/12/25 19:48（12/25 20:27 更新）
圖為花蓮富里鄉長當選人張容榕。（民眾提供）
（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）九合一選舉當選人今天宣誓就職，花蓮縣富里鄉長當選人張容榕未現身宣誓就職典禮。張容榕晚間傳送訊息表示，她將聯絡縣選委會退回選舉補助款，或捐助照顧鄉民使用。
富里鄉公所民政暨原住民行政課長陳淑貞指出，張容榕並未領取當選證書，這必須親自領取；但張容榕委託代理人領走選舉保證金12萬元及補助款8萬6220元。
張容榕於選舉過程中宣布退選、不就職訊息都是透過臉書（Facebook）公布，對於記者採訪要求不回應。
她晚間傳簡訊給中央社記者表示，她在收到公文通知後，由於人在外地，已請姑姑代領保證金；但補助款部分，明天將聯絡縣選委會退回，或是捐鄉公所、慈善單位，期望用於照顧鄉民。（編輯：戴光育）1111225
當選花蓮縣富里鄉長的張容榕25日未出現宣誓就職典禮，在鄉公所舉行的現場，台下坐有村長當選人，台上卻等無人。中央社記者李先鳳攝 111年12月25日
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