張容榕當選富里鄉長未就職 傳訊稱將退回補助款

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（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）九合一選舉當選人今天宣誓就職，花蓮縣富里鄉長當選人張容榕未現身宣誓就職典禮。張容榕晚間傳送訊息表示，她將聯絡縣選委會退回選舉補助款，或捐助照顧鄉民使用。

富里鄉公所民政暨原住民行政課長陳淑貞指出，張容榕並未領取當選證書，這必須親自領取；但張容榕委託代理人領走選舉保證金12萬元及補助款8萬6220元。

張容榕於選舉過程中宣布退選、不就職訊息都是透過臉書（Facebook）公布，對於記者採訪要求不回應。

她晚間傳簡訊給中央社記者表示，她在收到公文通知後，由於人在外地，已請姑姑代領保證金；但補助款部分，明天將聯絡縣選委會退回，或是捐鄉公所、慈善單位，期望用於照顧鄉民。（編輯：戴光育）1111225