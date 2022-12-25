更多編輯台推薦新聞：
射箭亞洲盃 台灣反曲弓女團、混雙摘金
運動

射箭亞洲盃 台灣反曲弓女團、混雙摘金

武陵農場零下4.9度楓葉又紅了 獨特秋冬美景同時出現
生活

武陵農場零下4.9度楓葉又紅了 獨特秋冬美景同時出現

美國體育主播代班氣象連線 雪中嘲諷對話影片逾730萬次觀看
國際

美國體育主播代班氣象連線 雪中嘲諷對話影片逾730萬次觀看

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

張容榕當選富里鄉長未就職 傳訊稱將退回補助款

2022/12/25 19:48（12/25 20:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為花蓮富里鄉長當選人張容榕。（民眾提供）
圖為花蓮富里鄉長當選人張容榕。（民眾提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）九合一選舉當選人今天宣誓就職，花蓮縣富里鄉長當選人張容榕未現身宣誓就職典禮。張容榕晚間傳送訊息表示，她將聯絡縣選委會退回選舉補助款，或捐助照顧鄉民使用。

富里鄉公所民政暨原住民行政課長陳淑貞指出，張容榕並未領取當選證書，這必須親自領取；但張容榕委託代理人領走選舉保證金12萬元及補助款8萬6220元。

張容榕於選舉過程中宣布退選、不就職訊息都是透過臉書（Facebook）公布，對於記者採訪要求不回應。

她晚間傳簡訊給中央社記者表示，她在收到公文通知後，由於人在外地，已請姑姑代領保證金；但補助款部分，明天將聯絡縣選委會退回，或是捐鄉公所、慈善單位，期望用於照顧鄉民。（編輯：戴光育）1111225

當選花蓮縣富里鄉長的張容榕25日未出現宣誓就職典禮，在鄉公所舉行的現場，台下坐有村長當選人，台上卻等無人。中央社記者李先鳳攝　111年12月25日
當選花蓮縣富里鄉長的張容榕25日未出現宣誓就職典禮，在鄉公所舉行的現場，台下坐有村長當選人，台上卻等無人。中央社記者李先鳳攝　111年12月25日
#張容榕
#陳淑貞
#富里
延伸閱讀
花蓮富里鄉長選舉鬧劇 退選者當選卻搞失聯22縣市議長藍15席綠4席無黨籍3席 民進黨首次拿下基隆
張容榕
富里鄉長候選人退選卻當選 徐國勇：若要修法可討論花蓮富里鄉長當選人張容榕臉書發聲 強調不會就職
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族