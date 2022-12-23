高市議長藍提陸淑美、綠仍在協商 無黨少數成關鍵

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（中央社記者曾以寧高雄23日電）高雄市議會正副議長選舉在即，國民黨提名副議長陸淑美參選議長，民進黨尚未公布，但有高呼聲由前議長康裕成出線。不過因藍綠席次皆未過半，4名無黨議員動向將成關鍵。

據了解，民進黨由前議長康裕成角逐議長呼聲高，但藍綠都無法過半情況下，雙方都保留副議長位，作為與關鍵少數協商空間，加上關鍵4人中，有1人仍在藍綠間游移，但4人應該會一致投票，目前整體動向尚不明確。

高雄市議會本屆選舉共65席，藍綠均未過半，國民黨29席、民進黨27席，不過無黨籍黃捷和台灣基進張博洋日前先後宣布加入民進黨團運作。

其餘7人中，有台聯吳銘賜、擊敗現任國民黨籍議員賴文德（今年改以無黨籍參選）的無黨籍高忠德，和與國民黨籍參選人林榮昊角逐勝出的范織欽。無黨聯盟朱信強、陳善慧、李順進及無黨籍原民議員陳幸富4人，動向在25日議長選舉之爭中，成為關鍵。

國民黨祕書長黃健庭日前請議長曾麗燕與副議長陸淑美取得議員表態支持的同意書，最終僅陸淑美繳交同意書，取得多數黨籍議員支持。高雄市黨部主委許福明21日說，黨中央已通過提名副議長陸淑美參選議長，至於副議長人選，則需再召開黨團會議溝通，推派最強組合。

藍營人士今天表示，目前尚未召開黨團會議，副議長人選仍待確定。

至於民進黨陣營則至今尚未公布正、副議長人選。民進黨高雄市黨部主委許智善今天接受中央社記者訪問表示，「好事多磨」目前還在努力協商中，希望越快越好，決定後也會盡快公布。（編輯：郭諭儒）1111223