中選會頒當選證書 黃敏惠：與市民共同寫歷史

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中選會委員蒙志成（左）23日頒發「嘉義市第11屆市長當選證書」給成功連任的市長黃敏惠（右），黃敏惠在會中也感謝市民的支持。中央社記者姜宜菁攝 111年12月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁嘉義市23日電）中選會委員蒙志成今天頒發「嘉義市第11屆市長當選證書」給連任成功的市長黃敏惠，黃敏惠受訪時說，未來市府團隊會適度調整，朝向成為台灣新都心而努力，與市民共同寫歷史。

嘉義市長選舉18日結束，中選會22日審定通過嘉義市第11屆市長重行選舉當選人為黃敏惠，蒙志成今天到嘉義市政府頒發「嘉義市第11屆市長當選證書」，黃敏惠在會中感謝市民的支持，「大家一起拚，共同寫歷史」。

蒙志成說，黃敏惠此次連任在地方自治史上有很重要的意義，黃敏惠是史上首名同一人同一個職位總計擔任4屆、服務時間最長的地方首長。

蒙志成以運動賽來比喻，黃敏惠此次當選是打破大會紀錄，不同於其他縣市首長當選，黃敏惠當選有更深一層的歷史意義。

黃敏惠表示，拿到當選證書，責任更重，未來有很多挑戰，例如COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和經濟發展，嘉義市要邁向台灣新都心，還有很多地方要建設。

黃敏惠強調，她已擔任3屆、13年嘉義市長，始終抱持著熱忱，愛這個土地，雖然中間空了4年，卻能感受到市民的需要，市府團隊會和市民共同努力，讓年輕人返鄉就業，長輩受到照護，為老中青共同打造一個永續的家園。

有關市府團隊人事異動，黃敏惠說，為了讓大家更多歷練，市府人事一定會有調整，只有在不同職位更多的歷練，可以從不同的角度去看事情，不過18日才剛選完，近日忙於謝票，會在適當的時間對外宣布。（編輯：謝雅竹）1111223