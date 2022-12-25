民進黨嘉市議員黃敏修退黨 議長選舉添變數

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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）嘉義市正副議長選舉，民進黨團昨天決議同進同出支持陳姿妏與李忠曆，不過，黨員黃敏修今天發出聲明退出民進黨，讓正副議長選舉出現變數。

第11屆嘉義市議員有23席，國民黨6席，民進黨6席，無黨籍10席，時代力量1席。嘉義市議會今天舉辦市議員宣誓就職，隨即進行正副議長改選，採取記名投票。

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這次正副議長改選，民進黨中央訂定團進團出、排黑條款等原則。民進黨嘉義市議會黨團昨天開會決議，依據黨中央指示，要同進同出、落實「排黑條款」，討論過程融洽，黨團決議一致支持陳姿妏和李忠曆。

不過，民進黨籍市議員黃敏修上午發出退黨聲明，在今天正副議長投票之前，公開宣布退出民進黨。「在做此痛苦的決定前，並未與立委王美惠或任何政治圈的朋友商量過，期盼所有的爭議到此為止」。（編輯：黃世雅）1111225