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談電動機車政見 謝國樑：編列在113年度預算

2022/12/25 10:37（12/25 10:46 更新）
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第19屆基隆市長就職典禮25日上午在基隆市政府舉行，由法務部長蔡清祥（中）擔任監交人，卸任市長林右昌（左）將印信交給新任市長謝國樑（右）。中央社記者王朝鈺攝 111年12月25日
第19屆基隆市長就職典禮25日上午在基隆市政府舉行，由法務部長蔡清祥（中）擔任監交人，卸任市長林右昌（左）將印信交給新任市長謝國樑（右）。中央社記者王朝鈺攝 111年12月25日
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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）第19屆基隆市長就職典禮今天在基隆市政府舉行，對於選前提出的免費電動機車政見，新任市長謝國樑說，會編列在113年度預算，期間市府會進行最完整評估。

就職典禮由法務部長蔡清祥擔任監交人，並邀請牧師帶領在場人員禱告，卸任市長林右昌將印信交給謝國樑，典禮結束後，謝國樑接受媒體聯訪說，他想推動家庭親子式建設，會積極與市府團隊探詢，希望在100日後帶給大家有質感的室內兒童樂園。

記者詢問，電動機車政見預計何時開始執行，謝國樑說，原則會編列在113年度預算，明年可評估、規劃與溝通，團隊每週都會開會討論進度，因為預算年度和制度關係，市府能編列預算部分就是在113年度，他會積極規劃，但可能還要一點時間，期間市府會進行最完整的評估。

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對於基隆市議會議長、副議長改選，謝國樑說，無論藍綠哪一黨當選議長、副議長，都是要為市民服務，為市民監督市府，他會用同樣心情將最想帶給市民的施政建設與議會溝通、報告，「我倒不會覺得政黨方面對市政工作的影響會很巨大」。

提到未來規劃，林右昌表示，他會先回家休息一下，很多人對他有期待，他曾說過「哪裡需要我，我就去哪裡」，他從不會為下一步規劃。謝國樑說，祝福林右昌更上一層樓，林右昌有更好的發展，是基隆市民之福。（編輯：張銘坤）1111225

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