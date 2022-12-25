台南議長選舉藍軍3人跑票 邱莉莉：邀加入民進黨團

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（中央社記者張榮祥、楊思瑞台南25日電）民進黨邱莉莉二度競逐台南市議長，今天成功擊敗無黨籍郭信良。邱莉莉表示，將邀請票投民進黨的3名國民黨市議員加入民進黨團運作。國民黨則建請中央將3人開除黨籍。

對於今天台南市議會今天進行正副議長選舉，國民黨李文俊、張世賢、李鎮國3名議員票投給民進黨的人選邱莉莉，國民黨團會後開記者會向支持者鞠躬致歉，並建請黨中央開除3人黨籍。

李文俊會後面對媒體追問時表示，「沒有什麼要說的，一切平常心」，對於黨紀處分就讓他們自己去弄。張世賢說，如果國民黨要開除，自己會主動退黨，要當「自由人」，不會加入民進黨。李鎮國投票後離開議場，暫無法得知回應。

國民黨團昨晚召開甲級動員會議討論選舉流程，但李文俊3人請假未出席，今早特地在選前再次開會討論。對於3人跑票，國民黨團多數成員在議長選舉過後休息時間離開會場，黨團發言人王家貞面對媒體追問時僅簡短1句「國民黨團撤了吧」，隨即離開會場。

尋求連任失利的國民黨副議長李文俊，以及李鎮國、張世賢，今天在議長改選中票投邱莉莉。邱莉莉接受媒體聯訪指出，將邀請李文俊等3人加入民進黨團運作，未來也希望和各黨合作，讓市議會團結進步。

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邱莉莉表示，此次議長選舉期間發生非常多事件，出現諸多揣測、傳言，又加上4年前議長選舉失敗經驗，有些民進黨議員不滿意，但還是為黨、為台灣投票。未來4年市議會改革刻不容緩，還有許多制度待建立，府會關係也要修補，不再有流言蜚語，為市民爭取更多福利。

當選副議長的民進黨林志展則表示，將致力於台南市政推動順暢，造福人民，讓台南市愈來愈好。（編輯：黃世雅）1111225