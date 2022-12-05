葉林傳遭質疑具黑道背景 林淑芬：鑽法律漏洞勒索業者

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（中央社記者王揚宇、王承中、黃麗芸台北5日電）國民黨台北市副議長葉林傳遭人質疑具黑道背景，民進黨立委林淑芬今天進一步指出，葉林傳過去擔任台灣區鋼構工程專業營造業同業公會理事長，利用法律漏洞，壟斷公會組織、勒索業者，「黑道一樣的行徑，不是嗎？」

對於綠營相關指控，國民黨文傳會主委洪孟楷在中央黨部召開記者會時接受媒體提問表示，國民黨開大門走大路，如果有真憑實據，當然依照相關規定，該怎麼做就怎麼做。

截止下午2時許，記者未能聯繫上葉林傳本人或幕僚，無法取得相關回應。

藍綠互相質疑黑道議題，綠營近日反攻，批評葉林傳遭質疑具黑道背景，幫國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇輔選。國民黨主席朱立倫4日說，民進黨不要隨便牽拖。

林淑芬今天在臉書撰文指出，葉林傳擔任第一任台灣區鋼構工程專業營造業同業公會理事長期間，利用每個鋼鐵業「業必歸會」的強制入會規定，訂定組織章程，規定會員收取的常年會費是每件工程承攬金額的千分之5。

林淑芬說，依照營造相關法律，如果業者沒有加入他們的公會，無法承攬政府任何工程。當時連國營事業、股票上市公司中鋼構及其他業者也都無法倖免於難。

林淑芬質疑，這種收費鴨霸無理，還白紙黑字寫在組織章程裡面，最後被內政部要求修改，可想而知，正經營業的業者是不願與這種吸血的黑道糾纏，只能另尋出路，所以不斷陳情。最後經內政部多次協調，以其他建築工法申請公會。

林淑芬質疑，「葉林傳是不是黑道？但是利用法律漏洞，壟斷公會組織，勒索業者，黑道一樣的行徑，不是嗎？」

她在文末還特別標註，「寫這篇文也感覺有壓力會怕，本人身體健康與事事小心，絕對不可能做出任何自殺行為」。（編輯：翟思嘉）1111205