更多編輯台推薦新聞：
4金作曲家陳揚過世享壽66歲 魯冰花、桂花巷傳唱全台
文化

4金作曲家陳揚過世享壽66歲 魯冰花、桂花巷傳唱全台

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁
運動

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
非本國籍無健保確診者 112年元旦起需自費治療
首頁 / 政治

葉林傳遭質疑具黑道背景 林淑芬：鑽法律漏洞勒索業者

2022/12/5 14:49（12/5 15:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、王承中、黃麗芸台北5日電）國民黨台北市副議長葉林傳遭人質疑具黑道背景，民進黨立委林淑芬今天進一步指出，葉林傳過去擔任台灣區鋼構工程專業營造業同業公會理事長，利用法律漏洞，壟斷公會組織、勒索業者，「黑道一樣的行徑，不是嗎？」

對於綠營相關指控，國民黨文傳會主委洪孟楷在中央黨部召開記者會時接受媒體提問表示，國民黨開大門走大路，如果有真憑實據，當然依照相關規定，該怎麼做就怎麼做。

截止下午2時許，記者未能聯繫上葉林傳本人或幕僚，無法取得相關回應。

藍綠互相質疑黑道議題，綠營近日反攻，批評葉林傳遭質疑具黑道背景，幫國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇輔選。國民黨主席朱立倫4日說，民進黨不要隨便牽拖。

林淑芬今天在臉書撰文指出，葉林傳擔任第一任台灣區鋼構工程專業營造業同業公會理事長期間，利用每個鋼鐵業「業必歸會」的強制入會規定，訂定組織章程，規定會員收取的常年會費是每件工程承攬金額的千分之5。

林淑芬說，依照營造相關法律，如果業者沒有加入他們的公會，無法承攬政府任何工程。當時連國營事業、股票上市公司中鋼構及其他業者也都無法倖免於難。

林淑芬質疑，這種收費鴨霸無理，還白紙黑字寫在組織章程裡面，最後被內政部要求修改，可想而知，正經營業的業者是不願與這種吸血的黑道糾纏，只能另尋出路，所以不斷陳情。最後經內政部多次協調，以其他建築工法申請公會。

林淑芬質疑，「葉林傳是不是黑道？但是利用法律漏洞，壟斷公會組織，勒索業者，黑道一樣的行徑，不是嗎？」

她在文末還特別標註，「寫這篇文也感覺有壓力會怕，本人身體健康與事事小心，絕對不可能做出任何自殺行為」。（編輯：翟思嘉）1111205

#葉林傳
#黑道
#國民黨
延伸閱讀
綠擬修選罷法擴大排黑 在野黨團表示支持花蓮縣副議長潘月霞疑涉貪 檢方聲押黃承國：我不是戰犯但願承擔 請黨中央調查以正視聽
葉林傳
傳葉林傳黑幫背景輔選王鴻薇 朱立倫指綠營莫牽拖
林淑芬
國安局汰換老舊特勤維安狙擊槍 估明年可取得彰化人力挺 林佳龍：以出外人打拚精神做好市政
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族