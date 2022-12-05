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民進黨團要求全國大掃黑 將推修法黑金槍毒不得參選

2022/12/5 12:17（12/5 13:28 更新）
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（中央社記者王揚宇台北5日電）各界期待政府強化掃黑，民進黨立法院黨團今天說，警政署今年查獲的幫派犯罪組織及成員數創歷年新高，黨團將提案修正選罷法，增訂曾犯組織犯罪防制條例等5種情事，不得登記成為候選人；黨團也要求進行全國大掃黑、肅槍及緝毒。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政、副幹事長林靜儀及黃世杰，今天召開「積極回應民意，推動公職排黑修法」記者會，為擴大排黑、掃黑，讓政治更乾淨，希望推動公職人員選舉罷免法第26條的修法。

黃世杰及林靜儀分別提到，現行選罷法第26條內容，是在規定不得登記為候選人的情事，黨團希望增加「曾犯組織犯罪防制條例之罪，經判刑確定者」，而這項規定在總統副總統選舉罷免法中也有；另外，也要增訂犯檢肅流氓條例、毒品危害防制條例、槍炮彈藥刀械管制條例、洗錢防制法。

黃世杰說，現行民進黨公職候選人提名條例第6條，針對不得提名的情事，就規定「曾犯組織犯罪防制條例之罪，經起訴者」，民進黨採取更嚴格的道德標準。

不過，黃世杰指出，考量限制候選人參選的消極資格，涉及憲法參政權，因此黨團提出選罷法的修法重點，是比照總統副總統選舉罷免法，採「曾犯組織犯罪防制條例之罪，經判刑確定者」。

羅致政說，社會這陣子對於治安議題有很多討論，而警政署在掃蕩黑幫、黑槍過程做很多努力，但民進黨團要公開呼籲與要求，政府要進行全國大掃黑、肅槍及緝毒。

羅致政指出，根據統計，今年已進行5波掃黑行動，查獲犯罪組織272個、人數1839人，創歷年新高，這要給予認同，但還是要加大動作、加速掃蕩。

羅致政強調，民進黨本來就有排黑條款，既然社會現在對政治人物有黑金背景的疑慮，也要求高道德標準，因此黨團認為修選罷法是必要的，上至立委下至鄉鎮市長、村里長、議員等，都一起處理。

羅致政指出，未來推動選罷法修法，希望在不得登記為候選人的部分，納入「黑、金、槍、毒」，希望各政黨支持，至於具體條文，黨團內部討論後提出。

至於國民黨最近加大力度批評黑道問題，黨團今天才開記者會。羅致政說，社會這陣子對於黑道猖獗或詐騙集團有強烈不滿，相信這也和民進黨在九合一選舉過程不順利有密切關係，開記者會是在回應選後檢討，也是黨團內部結論之一，不完全是因為國民黨的指控，這樣的指控也不公平。（編輯：郭無患）1111205

民進黨立法院黨團幹事長羅致政（中）、副幹事長林靜儀（左）及黃世杰（右）5日召開「積極回應民意，推動公職排黑修法」記者會表示，將提案修正選罷法，增訂曾犯組織犯罪防制條例等5種情事不得登記成為候選人，並要求進行全國大掃黑、肅槍及緝毒。中央社記者郭日曉攝 111年12月5日
民進黨立法院黨團幹事長羅致政（中）、副幹事長林靜儀（左）及黃世杰（右）5日召開「積極回應民意，推動公職排黑修法」記者會表示，將提案修正選罷法，增訂曾犯組織犯罪防制條例等5種情事不得登記成為候選人，並要求進行全國大掃黑、肅槍及緝毒。中央社記者郭日曉攝 111年12月5日
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