綠擬提修法擴大排黑 內政部：妥慎研修選罷法

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民進黨立法院黨團幹事長羅致政（中）、副幹事長林靜儀（左）及黃世杰（右）5日召開「積極回應民意，推動公職排黑修法」記者會表示，將提案修正選罷法，並要求進行全國大掃黑、肅槍及緝毒。內政部強調，將積極推動候選人參選資格修法作業。中央社記者郭日曉攝 111年12月5日

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（中央社記者陳俊華台北5日電）內政部今天說，有關外界提出曾犯黑、金、槍、毒者，應限制具參選資格，內政部為杜絕有關人員藉參選漂白的情事，將妥慎研修兩項選罷法有關候選人消極資格的限制規定，以回應各界期待。

民進黨立法院黨團擬提案修正選罷法，增訂曾犯組織犯罪防制條例等情事不得登記成為候選人，包括國民黨、民眾黨及時代力量等在野黨團都表示支持。

內政部晚間透過新聞稿表示，依組織犯罪條例第13條規定，犯本條例之罪，經判處有期徒刑以上之刑確定者，不得登記為公職人員候選人，對於黑道藉參選漂白者，已有明文限制。

內政部指出，曾犯「毒品危害防制條例」、「槍砲彈藥刀械管制條例」、「洗錢防制法」等罪經判刑確定者，是否也納入限制參選範圍，因相關法條規範的犯罪行為態樣、罪刑不一，還須在限制參選的公益性及參政權保障作衡平考量。

內政部強調，為健全清廉參政的民主選舉制度，將積極推動候選人參選資格修法作業，以期在113年總統、副總統及立法委員選舉就能適用新修正規定。（編輯：林興盟）1111205