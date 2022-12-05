藍緊咬黑道黨員議題 吳怡農質疑轉移焦點

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（中央社記者陳俊華台北5日電）國民黨緊咬黑道黨員議題。民進黨台北市立委補選參選人吳怡農今天說，他已經說明非常多次，國民黨還要大陣仗開記者會，只能猜想是否是要轉移焦點；他不管對手抹黑，仍要堅持正面選舉。

吳怡農上午在捷運松江南京站外路口向市民打招呼。對於黑道黨員議題，吳怡農受訪時表示，每個政黨的政治人物，政黨要為其負責，選民的眼光是雪亮的，每個言行凡走過必留下痕跡，希望大家看到過去幾年所做的一切，基於過去的努力與記錄，給予他最大鼓勵支持，這才是最重要的。

立委補選競爭對手、國民黨台北市議員王鴻薇日前質疑，吳怡農說他擔任市黨部主委時請走黨部評委會前召集人趙映光、開除其子趙介佑，卻遭趙映光發表聲明否認。

對此，吳怡農說，他不覺得過了2年後的事情，還需要不斷重複地講，這不是選舉的問題、也不是他的問題。

吳怡農表示，對這位前黨員的處分案件的處理方式，希望大家看到的是堅持用對的方式、做的事情，堅守程序正義，不會因為媒體操作、政黨攻擊而犧牲該做的事情，程序還是要有。

吳怡農說，他必須澄清與強調，趙映光並沒有被開除，他在談的只是趙姓黨員因為涉案對黨造成影響被開除後，趙姓黨員的家屬也請辭離開黨部，就是這麼單純的事情。

吳怡農表示，民進黨很嚴肅看待犯罪行為，不容許任何人使用毒品、販賣毒品，要嚴厲譴責，也不歡迎有這樣行為的人加入民進黨。但不管是誰，為自己的行為負責、付出代價後，應給予這樣的人有更多機會回到社會。

王鴻薇也問吳怡農敢不敢開除中常委黃承國，吳怡農回應，這是非常無理的指控，「政治不是喊爽的」，民主政黨、民主政治也是有程序的，不能因為對手陣營的指控、抹黑，「我們就開除一個黨員、又開除一個黨員，這不是我們的做事方式，也不應該如此。」（編輯：翟思嘉）1111205