傳葉林傳黑幫背景輔選王鴻薇 朱立倫指綠營莫牽拖

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國民黨主席朱立倫（左）4日下午到宜蘭縣與宜蘭縣長林姿妙（中）一起出席感恩茶會並接受媒體聯訪，對於台北市副議長葉林傳遭質疑具黑道背景，還幫身兼台北市議員的國民黨台北市第3選區立委參選人王鴻薇輔選，朱立倫說，民進黨不要隨便牽拖。（朱立倫提供）中央社記者高華謙傳真 111年12月4日

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（中央社記者高華謙宜蘭4日電）國民黨籍台北市副議長葉林傳遭質疑具黑道背景還幫身兼台北市議員的國民黨台北市第3選區立委參選人王鴻薇輔選。國民黨主席朱立倫今天說，民進黨不要隨便牽拖。

國民黨近日質疑民進黨內黑道議題，不過卻傳出幫王鴻薇輔選的葉林傳也具黑道背景。

朱立倫今天下午到宜蘭縣參加感恩茶會並接受媒體聯訪，他說，葉林傳是台北市議員，也是台北市副議長，民進黨不要隨便牽拖，王鴻薇是實實在在、清清白白當了16年的市議員，獲得民眾肯定，民進黨要打烏賊戰也不要打得太離譜。

王鴻薇今天上午接受媒體聯訪時說，葉林傳是議會的長期同事，不認為此事會困擾自己，葉林傳在議會期間的問政、選服都和其家族背景無關，這次葉林傳也順利當選，是透過民主程序當選和執行議員職權，這和在民進黨內部設置一個中常委，或讓此人有很大力量去主導提名、選舉的事完全不一樣。

另外，針對前幾天黨團決議正副議長選舉推舉人選，朱立倫說，對各地正副議長都是尊重黨團自治，當然一定希望國民黨在宜蘭縣議會能繼續領導議會。

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至於是否會下達須一致支持的動員令，朱立倫說，「當然必須是的」 ，因為投票現在都必須記名投票，當然會要求黨員同志必須支持國民黨最後提名候選人。

媒體詢問，新北市長侯友宜是否有可能競選2024年總統選舉，朱立倫說，現在除了到各地感謝支持者，還有「延長賽」，包括12月18日嘉義市長選舉、明年1月8日北市立委補選與接下來南投立委補選等，挑戰還非常多，「我們全黨團結，大家全心全力集中在延長賽」。（編輯：張銘坤）1111204