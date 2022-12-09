政院將修選罷法 蘇貞昌：回應民意排除「黑金毒」

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行政院長蘇貞昌（前中）9日出席2022年度全國資訊主管聯席會暨政府資料開放頒獎典禮，他受訪時表示，民眾對公職人員有越來越高的要求，行政院會預計15日通過選罷法修法，排除「黑金毒」參選，以符合社會期待。中央社記者張新偉攝 111年12月9日

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（中央社記者賴于榛台北9日電）行政院長蘇貞昌今天說，民眾對公職人員有越來越高的要求，行政院會預計15日通過選罷法修法，排除「黑金毒」參選，以符合社會期待。

近日選罷法排黑備受關注，民進黨立院黨團已提出修法版本，行政院昨天也宣布將提出政院版本修法。

蘇貞昌今天出席2022年度全國資訊主管聯席會暨政府資料開放頒獎典禮，他受訪指出，民意對於掌握國家資源、從事公職服務的公職人員有越來越高要求，尤其對黑金毒都反感。

他說，他已在昨天的行政院會要求政務委員羅秉成督導內政部、法務部思考如何修正選罷法，排除「黑金毒」的參選，並送15日的院會討論。

蘇貞昌表示，希望院會通過相關選罷法修法後，立法院朝野能一起支持。

另外，中央警察大學校長陳檡文涉警紀案，昨天遭內政部記小過一支，他隨後申請提前退休。

蘇貞昌則說，警大校長應該身為警察表率，同時又要培育警察人員，當然不能有相關事例，縱算不是在任內，而是發生在5年前，他還是同意陳檡文離開，由內政部辦理後續手續。（編輯：張均懋）1111209