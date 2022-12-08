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朱立倫：國民黨排黑條款更嚴格 民進黨勿打烏賊戰

2022/12/8 12:12（12/8 12:21 更新）
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國民黨主席朱立倫（圖）8日南下彰化出席國民黨彰化縣黨部舉辦的感恩茶會，朱立倫致詞時感謝大家的協助，讓彰化縣長王惠美連任成功。（國民黨彰化縣黨部提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年12月8日
國民黨主席朱立倫（圖）8日南下彰化出席國民黨彰化縣黨部舉辦的感恩茶會，朱立倫致詞時感謝大家的協助，讓彰化縣長王惠美連任成功。（國民黨彰化縣黨部提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年12月8日
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（中央社記者吳哲豪彰化8日電）國民黨主席朱立倫今天南下彰化參加感恩茶會，被問到國民黨部分縣市黨部主委有前科，朱立倫指出，國民黨內排黑條款比民進黨更嚴格，呼籲對手不要想透過烏賊戰術，逃避監督。

朱立倫今天南下到國民黨彰化縣黨部參加感恩茶會；有媒體提及國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇主張反黑道，但國民黨部分縣市黨部主任委員有前科或黑道背景，像是國民黨彰縣黨部主委蕭景田有黑道背景，詢問朱立倫看法。

朱立倫指出，這次在台北市的立委補選，不管是參選人或參選人的家人都會受到檢驗，民進黨不要想透過烏賊戰術逃避監督，國民黨經過這幾年努力，黨內排黑條款比民進黨更嚴格。

朱立倫說，他希望民進黨加油，不要用這樣的方式逃避檢驗、抹黑對手。（編輯：謝雅竹）1111208

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