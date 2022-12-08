綠委提案修選罷法 犯組織犯罪國安等法不得參選

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（中央社記者王揚宇台北8日電）民進黨立法院黨團希望推動涉黑金槍毒者不得參選。民進黨立委羅致政等人所提的選罷法修正草案今天完成連署，擴增不得登記為候選人的情事，把曾犯組織犯罪防制條例、國安法、反滲透法等納入。

至於這會期能否完成修法，羅致政受訪表示，這會期本來就有點來不及，而下會期是法案會期，希望下會期能審查完竣並且完成三讀，讓2024年的立委及總統大選可以適用。

各界期待政府強化掃黑，民進黨立法院黨團5日召開記者會表示，警政署今年查獲的幫派犯罪組織及成員數創歷年新高，黨團將提案修正選罷法，增訂曾犯組織犯罪防制條例等5種情事，不得登記成為候選人；黨團也要求進行全國大掃黑、肅槍及緝毒。

對此，身兼民進黨立法院黨團幹事長的羅致政，今天在黨團群組發布公職人員選舉罷免法第26條條文修正草案，並指此修法提案為立委「個人版本」。

現行選罷法第26條規定不得登記為候選人有9款情事，其中包括動員戡亂時期終止後，曾犯內亂、外患罪，經依刑法判刑確定；曾犯貪污罪，經判刑確定；曾犯刑法第142條（妨害投票自由）、第144條（賄選）之罪，經判刑確定等等。

羅致政等人所提修法版本，將不得登記為候選人的情事，擴增到13款。羅致政在臉書撰文說明，關於排黑條款部分，為曾犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等判決確定；此外，曾犯反滲透法、國安法、國家機密保護法、國家情報工作法等有罪判決確定。

羅致政也說，現行依刑法賄選、妨礙選舉不得參選，將選罷法、總統選罷法、農會法、漁會法之賄選、暴力妨礙選舉相關罪有罪判決確定都納入。

羅致政指出，為警惕有意擔任公職者不得犯內亂、外患、貪污、賄選、國家安全、組織犯罪等罪，否則將終身不得參選，修正為經「有罪判決」確定，即不得登記為候選人，緩刑期滿未經撤銷亦同。

羅致政等人所提修法版本，並把受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑的判決尚未確定，列為不得成為候選人的情事之一；此外，基於維護選舉公平性，貫徹杜絕賄選的政策，為避免候選人利用行刑權罹於時效規避法律限制參選，因此增列行刑權因罹於時效消滅者，不得登記為候選人的規定。

羅致政接受媒體訪問，被問到是否推黨團版的修法版本；他說，黨團版需要內部有更多的意見彙整，而很多個別立委也有意提出自己的修法版本，因此第一階段會先以各委員的版本為主。

此外，羅致政指出，行政院也準備要提修法，到時候再看個別立委修法版本與院版的差距，再來決定要不要提出正式的黨團版，這樣時效上會比較快。

至於修法進度，羅致政表示，這個議題會先丟入委員會，等行政院版出來後再一起處理，由於此案涉及層面較大，「我們不會逕付二讀」，會好好審查，大家一起討論，也歡迎在野黨提出修法版本。（編輯：郭無患）1111208