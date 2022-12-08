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電話恐嚇王鴻薇 65歲男子5萬元交保

2022/12/8 12:15（12/8 12:24 更新）
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65歲蔡姓男子打電話恐嚇國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇（中），8日台北地檢署諭令5萬元交保。圖為7日王鴻薇受訪照片。中央社記者郭日曉攝 111年12月7日
65歲蔡姓男子打電話恐嚇國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇（中），8日台北地檢署諭令5萬元交保。圖為7日王鴻薇受訪照片。中央社記者郭日曉攝 111年12月7日
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（中央社記者林長順台北8日電）65歲蔡姓男子疑因不滿國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇發言內容，日前打電話恐嚇王鴻薇。台北市信義警分局今天依恐嚇罪將蔡男移送法辦，台北地檢署諭令5萬元交保。

王鴻薇昨天表示，辦公室助理6日接到恐嚇電話，內容稱「你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔」等語，當天晚間已向北市警方報案。

台北市警察局信義分局獲報後組成專案小組偵辦，過濾相關可疑人士及電話，迅速鎖定65歲蔡男涉有重嫌，昨天晚間在高雄市三民區將蔡男查緝到案，帶回台北製作筆錄。

據了解，從事餐飲業的蔡男有恐嚇前科，他在警詢時坦承是因政治立場不同，不滿王鴻薇近日發言內容，所以打電話恐嚇。

警方今天上午將蔡男移送北檢偵辦，檢察官訊問後，諭令蔡男新台幣5萬元交保，並責付親人。（編輯：唐聲揚）1111208

#王鴻薇
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