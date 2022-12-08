恐嚇電話犯嫌遭逮 王鴻薇：感謝警方快速破案

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國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇（左）8日上午至松江南京路口拜票，向路過民眾揮手問候，並呼籲選民要出來投票。中央社記者裴禛攝 111年12月8日

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（中央社記者劉建邦台北8日電）國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇昨天報案指接到恐嚇電話，警方24小時內逮捕犯嫌蔡姓男子。王鴻薇今天感謝警方快速破案，並希望這次選舉不要造成社會對立。

王鴻薇上午在中山區松江路與南京東路2段路口拜票，結束後接受聯訪，關於台北市警方24小時內逮捕涉嫌撥打恐嚇電話的65歲蔡姓男子，王鴻薇說，感謝警方在快速的時間破案，讓她和她的團隊能安心。

王鴻薇表示，希望這次選舉，她和她的競選團隊都能平安，因她身為母親，當任何人面對這樣的威脅恐嚇，一定會恐懼，加上團隊有很多年輕人，也擔心其家人會害怕，再次感謝警方能快速破案。

媒體提問，外傳此次恐嚇事件是自導自演？王鴻薇指出，針對這些批評，不會再回應無謂的政治口水，也希望這次選舉不要造成社會對立和出現暴戾之氣，她不會指涉任何人，相關案情由警方說明，民眾都希望有安寧生活，但不需要、不希望，也不能縱容這樣的恐嚇行為。

至於民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農指王鴻薇提出核二、核三廠延役政見是否有詢問新北市長侯友宜。王鴻薇說，先前提出的第1項政見是支持核二、核三廠延役，因知道很多民眾關心缺電、漲電價等問題，且她是獨立判斷的個體，應該是要問人民需求，不用詢問特定人。

王鴻薇表示，就像吳怡農若真的擔任立法委員，相關主張和質詢及監督，也需要問過行政院長蘇貞昌等人嗎？政治人物應該要能獨立判斷。

媒體問及是否想拜會民進黨籍台北市議員王世堅，王鴻薇指出，她常在議會遇到王世堅，感謝王世堅肯定她的問政，很想拜會王世堅，但需要時間並詢問是否可會面。

王鴻薇說，王世堅有提及盼她回到議會擔任監督台北市長當選人蔣萬安，一起當蔣（講）師，但她認為，王世堅好好監督蔣萬安，對北市市政有好處，應讓她進立法院，這樣才能監督執政黨。

王鴻薇表示，因她在台北市議會長期關心教育議題，若可進入立法院，會提出教育及財經等議題並監督相關局處。

媒體問及是否想要對手進行辯論，王鴻薇指出，目前相關單位規劃好像只有政見發表會，但有很多公共政策需要更多討論，若有媒體邀約參加辯論，一定會同意。（編輯：屈享平）1111208

國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇（右）8日上午至松江南京路口拜票，民眾停下腳步為她加油打氣。中央社記者裴禛攝 111年12月8日

國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇（右）8日上午至松江南京路口拜票，民眾上前合影，為她加油打氣。中央社記者裴禛攝 111年12月8日