王鴻薇遭電話恐嚇 65歲男子高雄落網稱不滿她發言內容

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇（前）7日受訪表示，議會辦公室6日下午接獲恐嚇電話，稱會開槍，助理已錄音並報警，團隊也向警方申請隨扈。中央社記者郭日曉攝 111年12月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北7日電）國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇報案指遭電話恐嚇；警方迅速鎖定65歲蔡男涉有重嫌，並於今晚在高雄市三民區將他查緝到案；蔡男初步坦承因不滿王鴻薇發言內容才打電話。



王鴻薇今天表示，辦公室助理昨天接到恐嚇電話，內容稱「你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔」等語，已向北市警方報案。



台北市警察局信義分局晚間表示，經專案小組過濾相關可疑人士及電話，迅速鎖定65歲蔡男涉有重嫌，並於晚上7時許在他位於高雄市三民區一帶住處查緝到案。



據了解，從事餐飲業的蔡男有恐嚇前科，他初步坦承是因政治立場不同，不滿王鴻薇近日發言內容，所以才打電話恐嚇。



警方將蔡男帶回台北進一步偵訊，以釐清真正犯案動機。（編輯：陳仁華）1111207