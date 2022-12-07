王鴻薇接恐嚇電話 朱立倫：嚴正譴責黑金暴力

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（中央社記者劉冠廷台北7日電）國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇指遭電話恐嚇，黨主席朱立倫今天說，這是民主政治絕對不容許的，國民黨一定全力力挺王鴻薇，嚴正譴責任何黑金暴力；國民黨在提名時的排黑條款，也比民進黨更嚴格。

王鴻薇今天表示，議會辦公室接獲恐嚇電話，稱會開槍，助理已錄音並報警，對方是撥議會電話轉接至辦公室，有責任要保護團隊，會小心。

朱立倫下午在主持中常會時表示，王鴻薇接到恐嚇，這是民主政治絕對不容許的，國民黨一定全力力挺王鴻薇，嚴正譴責任何黑金暴力；國民黨在提名中最重要的排黑條款，當中所列舉的每一項與民進黨做比較，是更嚴格、更堅持的，一定是堅持提出清白、實在、腳踏實地的候選人。

朱立倫說，王鴻薇是深耕台北的市議員，過去的表現獲得市民肯定，這次投入立委補選，國民黨必須要團結所有力量，希望台北市各區都能來協助王鴻薇，集合大家的力量，讓王鴻薇能夠成為北市最強的立委，與台北市長當選人蔣萬安一起打拚。

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針對18日的嘉義市長選舉，朱立倫則說，昨天剛公布的幸福城市施政滿意度，尋求連任的國民黨籍嘉義市長黃敏惠，是所有各縣市長中最高的，表現得到嘉義市民的肯定，但民進黨動用一切行政資源，全黨打一人，集中所有的火力要來對付黃敏惠，大家當然對黃敏惠有信心，也相信嘉義市民一定會用民主聖地的精神支持黃敏惠。

朱立倫表示，但仍希望國民黨能運用各方力量，來號召、懇託市民投票支持黃敏惠；而10日和16日嘉義市都有大型造勢，他將召集所有各縣市長和縣市長當選人，一起為黃敏惠加油。（編輯：黃國倫）1111207