鍾東錦能否回黨 朱立倫：國民黨有立場與原則

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（中央社記者劉冠廷台北7日電）苗栗縣議長鍾東錦脫黨參選苗栗縣長，遭國民黨開除黨籍，如今順利當選，是否能重回國民黨，黨主席朱立倫今天說，國民黨有立場與原則，希望苗栗的支持者團結在一起，後續還有很多挑戰。

鍾東錦因登記參選苗栗縣長，遭國民黨開除黨籍，但鍾東錦已經向法院提出確認黨籍存在的訴訟，並表示自己有信心勝訴。而外界也在看鍾東錦當選苗栗縣長後，與國民黨之間的關係，將會如何發展。

朱立倫今天晚間出席「中華民國工商建設研究會第17、18屆總會理事長交接典禮」，受訪時被問到鍾東錦是否會回國民黨，他表示，國民黨有立場與原則，希望苗栗的支持者團結在一起，後續還有很多挑戰。

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朱立倫也說，這社會有是非標準，大家要堅持這原則，也希望未來苗栗縣政以及所有事，都能夠更好，這是國民黨用正面角度，來看苗栗的未來。

至於民進黨中常會今天通過，議長、副議長選舉，議會黨團、黨籍議員不得決議支持具有黑金背景人選。民進黨代理黨主席陳其邁呼籲國民黨跟進，對此，朱立倫表示，國民黨一定堅持立場，清白、實在，也有最嚴格的排黑條款，會堅持這原則。（編輯：黃國倫）1111207