國民黨籍訴訟 鍾東錦：找出雙方不受傷害解決方法

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）苗栗縣長當選人鍾東錦因違紀參選遭國民黨開除黨籍，他提起確認黨籍存在訴訟今天開庭，法官建議兩造私下調解。鍾東錦表示，將與律師商討，願找出讓雙方都不會受傷害的解決方法。

今年九合一選舉，中國國民黨提名謝福弘參選苗栗縣長，不過，苗栗縣議長鍾東錦也堅持參選，並在9月2日完成登記，國民黨黨中央考紀會9月8日開會討論違紀參選案，通過建議開除鍾東錦黨籍，9月14日中常會通過生效；鍾東錦隔日即向法院提出「確認黨籍存在」之訴。

台北地方法院今天首次開庭，法官詢問兩造律師有無調解意願，並表示鍾東錦都已經選上了，可否循黨內管道處理，私下調解會比法院判決更有彈性。

鍾東錦下午透過與媒體聯繫的通訊軟體群組表示，與國民黨之間存有深厚的情感，但相關訴訟仍處於司法程序階段，除了靜待司法結果外，也將與律師商討，找出讓雙方都不會受傷害的解決方法。

鍾東錦過去受訪時多次提到，黨籍對他來說，這是一種感情，畢竟在黨內有20多年感情，因為選舉過程中有一些讓人不那麼舒服，當然會覺得要去爭取自己的權利。

此外，苗栗縣長徐耀昌因替鍾東錦站台輔選，國民黨苗栗縣黨部作出「撤銷黨籍」處分建議，國民黨中央尚未討論；至於其他同樣涉及違紀輔選的黨籍縣議員、立委陳超明，苗栗縣黨部在選前並未處理，縣黨部主委劉政鴻也在選後11月30日請辭。

國民黨苗栗縣黨部書記長林怡君告訴中央社記者，目前黨部專職幹部仍正常上班、運作，但相關會議需由主委召集，在主委劉政鴻口頭請辭後，已多日未到黨部，對於後續接任人選，目前尚未接獲黨中央進一步指示，自然也無法針對黨員在選舉期間涉及違紀輔選問題開會討論。（編輯：李錫璋）1111208