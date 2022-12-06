吳怡農肯定黃承國自請調查 促藍營相同標準檢視

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民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農（圖）6日發表競選主視覺，吳怡農表示，主視覺中的元素，包括「壯闊台灣」，國家安全、競爭力、國際化是選舉主軸，行動準則是「Vote for Change 為改變而投」，盼爭取社會大眾對他的信賴與支持。中央社記者謝佳璋攝 111年12月6日

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（中央社記者陳俊華台北6日電）對於黑道黨員爭議，民進黨中常委黃承國自請黨內調查。民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農今天說，黃承國主動要求啟動調查，他肯定這個做法，希望國民黨也用同樣標準看待自己。

被國民黨質疑具有黑道背景的黃承國昨天要求黨中央成立調查小組，他將全力配合調查，調查期間他不會出席中常會，希望黨中央調查小組儘速公布調查結果，以正視聽回應社會要求。

吳怡農上午舉行競選主視覺發表記者會，邀台北市議員王世堅、邱威傑出席。

吳怡農會後受訪時說，黃承國因受社會質疑，所以要受到最大的檢視，用放大鏡檢視黃承國的一生、作為，如果有對不起大家的地方，黃承國必須負責，若有需要還黃承國清白的地方，也要得到基本尊重。

他表示，這是每個人的需求和期待，他必須尊重，黃承國提出的要求及黨內檢討流程，他樂觀其成，希望國民黨也用同樣的標準看待自己。

吳怡農指出，他的立場很明白，社會有任何質疑，應該好好面對，黃承國正向、主動地要求啟動調查，他肯定這個做法。這不是個案，而是在討論接近權力核心的人，應該要有什麼樣的標準和符合什麼樣的要求。

吳怡農說，他沒辦法控制對手抹黑攻擊、潑糞，但面對困難、挑戰時，要做好自己、問心無愧，要在5週讓選民看到他過去的努力，或許不是傳統型地方服務，但絕對是深耕基層，希望讓他進入國會為大家做事。

吳怡農也說，太太、朋友、長輩都覺得非常可惜，選舉面臨這麼多抹黑、人身攻擊，不能好好討論重要議題，他期待國民黨不要只噴口水，應將焦點放在政見。

邱威傑表示，不管黃承國是更生人或什麼樣的背景，只要沒被褫奪公權，要參與政治是沒有問題的，憲法也支持這樣的人權。不管是國民黨或民進黨內部，可能有些不良分子，這不只是法律問題也是政治問題，必須用政治高度回應問題。

邱威傑說，他對黃承國的想法，重點不是好人、壞人，是在總統蔡英文執政期間，黃承國有許多內部權力，是否有把事情做對、做好，這是民進黨管理層要回答的問題，不是由他來決定的。

王世堅表示，其實好人、壞人很難界定，國民黨每位參政者都說自己是好人，「好人一大堆，一起幹壞事」，黃承國已經很勇敢地自清，也要求黨成立調查小組，針對個人這20、30年來從基層參與民進黨，到現在為止，是否不法運用政治手段，都會經過徹底調查，他佩服黃承國的勇氣。

王世堅說，調查結果希望不只社會尊重、黃承國也能夠接受；憲法賦予2300萬人都有參政權，民進黨當然無法規範哪位過去曾有過江湖經驗者，現在從良要投入民主運動，沒辦法一時半刻拒絕，但必須清楚交代、接受調查，這點是非常正面的。（編輯：謝佳珍）1111206