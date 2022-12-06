出席竹縣感恩茶會 朱立倫：力拚嘉市長等3場選舉

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中國國民黨新竹縣黨部6日舉辦感恩茶會，黨主席朱立倫（左2）、新竹縣長楊文科（左1）、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢（左3）等人出席，朱立倫指出，國民黨一步一腳印，現在目標是全黨團結力拚嘉義市長選舉、台北市與南投縣立委缺額補選，盼贏得勝選。中央社記者郭宣彣攝 111年12月6日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）國民黨新竹縣黨部今天舉辦感恩茶會，國民黨主席朱立倫出席表示，國民黨仍要一步一腳印，現在全黨團結力拚嘉義市長選舉與台北市、南投縣立委缺額補選。

國民黨新竹縣黨部今天舉辦感恩茶會，朱立倫指出，國民黨一定要提名對的人，做事實在、且清白，才會是好的人選，新竹縣長楊文科、新北市長侯友宜等人都是好的典範。

朱立倫說，在選舉過程中，國民黨不能走偏風或極端等方式，只要能「無私、無我」就能獲得勝選，今天是感恩茶會，他再次感謝地方努力，為新竹縣打拚。

他表示，國民黨不因勝選而自滿，對於現況仍要努力，同時更要檢討與反省哪裡做不好。

媒體提問，對於國民黨2024年總統大選組合中侯友宜呼聲高的看法。對此，朱立倫接受媒體聯訪指出，國民黨一步一腳印，現在目標是全黨團結力拚嘉義市長選舉、以及台北市與南投縣立委缺額補選，盼贏得勝選。

媒體問及，如何看短影音平台TikTok近來成為資安輿論焦點，數位部官員日前表示抖音、TikTok（國際版）與小紅書屬於危害國家資通安全產品，先前就已經限制公部門的資通設備及所屬場域使用。

朱立倫回答，不要每一件事情牽扯到意識形態，抖音有年輕人很多使用，也是娛樂、創意的管道，為何要全部禁止，公部門確實是有安全考量，但在一般民間團體或人士使用抖音是很普遍。

九合一選舉日前落幕，辭立委勝選台北市長的蔣萬安以及當選南投縣長的許淑華，這2席立委缺額－台北市第3選區（中山、北松山）、南投縣第2選區將補選。

另外，嘉義市長參選人黃紹聰因病過世，中選會公告停止嘉義市長選舉，經開會決定重行選舉投票日期為12月18日。（編輯：戴光育）1111206