核二核三延役之論再起 王美花：燃料池滿無法再用

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（中央社記者范正祥台北8日電）台北市第3選區立委補選國民黨參選人王鴻薇主張核二廠、核三廠延役。經濟部長王美花今天在立法院受訪表示，燃料池滿的話，不可能再有任何使用，新北市政府也必須與中央談燃料棒處置問題。

立法院經濟委員會今天審查112年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於經濟部主管經濟作業基金、水資源作業基金、經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金，王美花列席並備質詢。

會前，媒體詢問王美花對於王鴻薇主張核二廠、核三廠延役的看法。王美花說，燃料池滿的話，不可能再有任何使用，所以無論如何，新北市政府必須與中央談燃料棒處置問題，「這個還是一定要做的事情」。

有關國家能源政策火力發電的部分，王美花表示，火力發電其實是煤和天然氣，因為天燃氣的碳排空污都比煤好，「所以這就是為什麼我們在能源轉型的過渡期間，要趕快來增加天然氣機組」。

王美花指出，天然氣機組上來，再生能源也上來，就可以陸續大幅降低燃煤，最近幾年是電力建設的高峰期，希望能夠順利往前推進。

至於九合一選舉完成，立法院會期結束後內閣各部會首長可能的動向受到關注，王美花說，政務官在任上一天，就全力以赴，其他的就不需要多想。（編輯：郭無患）1111208