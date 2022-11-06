蔡總統新竹縣挺周江杰 肯定有理想、企圖心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨新竹縣長參選人周江杰（前右2）6日舉辦百工百業後援會成立，身兼民進黨主席的總統蔡英文（前右3）到場站台，致詞時肯定周江杰有理想性也有企圖心，未來當選新竹縣長，一定可以創造下一個五星級執政。中央社記者魯鋼駿攝 111年11月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣6日電）民進黨新竹縣長參選人周江杰今天舉辦百工百業後援會成立，總統蔡英文到場致詞，肯定周江杰有理想性也有企圖心，未來當選新竹縣長，一定可以創造下一個五星級執政。

蔡總統表示，近年新竹縣受惠於新竹科學園區擴散效應，地方政府如果能夠與中央聯手合作，有無窮的發展潛力，並扭轉新竹縣長期停滯的困境。

蔡總統說，很可惜新竹縣長楊文科滿足於現狀，看不到進步的動力，無從帶動地方改變，造成建設的腳步跟不上發展的腳步。

蔡總統強調，中央一直都大力支持新竹縣地方建設，但地方政府如果跑不動，可以換周江杰做。總統說，周江杰已經想好方法解決地方問題，從教育到交通，全面落實地方公共基礎建設，中央地方一條心，新竹縣的發展會更快速。

周江杰致詞表示，楊文科沒有跟上世界的趨勢潮流和新竹縣未來發展的方向，提出的種種園區規劃，都是20年前的，不符合新竹縣現在的需求。

周江杰強調，這次參選縣長提出「城鄉共好新新竹」的願景，靠著「山前線」的大眾快捷運輸系統政見，以及依托原來就有的浪漫台三線，發展智慧農業園區、科技服務園區、智慧物流園區，連結寶山鄉和新竹科學園區，台三線就會成為全新的智慧產業科技廊道，帶動新竹縣所有的鄉鎮均衡發展。（編輯：李錫璋）1111106