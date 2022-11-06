民眾黨批國家機器踐踏高虹安 民進黨反駁轉移焦點

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（中央社記者葉素萍台北6日電）民進黨發言人李妍慧今天說，民眾黨高虹安團隊面對質疑一律以「國家機器打壓」的名目混淆視聽，轉移焦點。民眾黨不面對問題，只想轉移焦點的作法，只是自曝其短，對於釐清事實一點幫助也沒有。

新竹市長選舉選情白熱化，國民黨參選人林耕仁質疑對手民眾黨參選人高虹安助理爭議，掀起熱議。民眾黨今天召開記者會，質疑只有國家機器才有能力如此踐踏個資法，呼籲林耕仁不要被暗黑勢力操弄，成為民進黨的打手。

李妍慧回應指出，民眾黨高虹安團隊在其論文涉嫌抄襲、以及任職資策會期間兼職爭議發生時，都曾對媒體發出同樣的言論。這次也是一貫的手法，面對質疑一律以「國家機器打壓」的名目混淆視聽，轉移焦點。民眾黨這種不面對問題，只想轉移焦點的作法，只是自曝其短，對於釐清事實一點幫助也沒有。

李妍慧說，林耕仁競辦已直指「這跟國家機器一點關係也沒有」。民眾黨還故意要把國民黨參選人的指控移花接木到民進黨身上，這種含糊空泛的說詞，只是更加凸顯高虹安跟民眾黨的心虛。

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李妍慧表示，台北市長柯文哲當年面對前立委羅淑蕾質疑MG149一事時，可以開記者會公布帳戶內容，建議高虹安，學習柯文哲開誠布公的方式比照辦理，公布相關資訊，才是正道。

李妍慧說，高虹安三番兩次轉移焦點的伎倆已被新竹市民洞悉，請民眾黨不要再潑髒水到民進黨身上企圖打預防針，正面回應、誠實面對新竹市民的疑問，才是面對選戰該有的正面態度。（編輯：蘇志宗）1111106