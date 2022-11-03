竹市遭批包裝政治 沈慧虹駁國民黨執政停滯20年

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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左）3日發表新住民政策，會後受訪時，就國民黨主席朱立倫指「新竹8年民進黨執政是包裝式政治」一事表示，朱立倫不了解新竹，新竹過去8年改變市民有目共睹，追趕國民黨執政20年停滯。中央社記者郭宣彣攝 111年11月3日

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（中央社記者郭宣彣新竹市3日電）國民黨主席朱立倫昨天指「新竹8年民進黨執政是包裝式政治」，民進黨竹市長參選人沈慧虹今天表示，朱立倫不了解新竹，新竹過去8年改變有目共睹，追趕國民黨執政20年停滯。

國民黨2日到新竹市召開中常會，黨主席朱立倫致詞時表示，這8年新竹由民進黨執政，前新竹市長林智堅讓大家看清什麼是「包裝式的政治」和「虛有其表的建設」，只看見煙火、包裝跟活動，卻沒有實質內容等。

沈慧虹競選團隊今天舉行新住民政策記者會，會後，沈慧虹接受媒體聯訪表示，朱立倫不了解新竹，而在過去新竹8年來的改變，市民有目共睹，歡迎朱立倫來新竹看看，體驗這8年來的改變，而不是因輔選才來。

媒體問及民眾黨新竹市長參選人高虹安爭議事件，沈慧虹表示，針對私人事務部分，沒有任何評論，不過高虹安在公領域可能涉嫌違規兼職、涉嫌背信、涉嫌詐領助理費等，以及相關金流流向，這些都屬於涉及法律問題的公領域事務，高虹安需向市民說清楚。

媒體提問，國民黨新竹市長林耕仁近日接連有藍營大咖助選，對此，沈慧虹對此表示，選舉最重要還是參選人本身，需不斷提出政見。

沈慧虹表示，過去8年新竹市政績與見證的市民，都是她的最佳助選員，未來，會持續勤走基層、車隊掃街，並發表政見及對城市願景。（編輯：方沛清）1111103