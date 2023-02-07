連戰發表回憶錄：盡心力改善兩岸關係無愧國家

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前副總統連戰（中）7日在台北蔣經國總統圖書館舉行「連戰回憶錄」新書發表會，他上台致詞，並向與會來賓揮手致意。中央社記者裴禛攝 112年2月7日

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（中央社記者劉冠廷台北7日電）前副總統連戰今天舉辦「連戰回憶錄」新書發表會，他表示，在公門服務超過4分之1個世紀，在維護中華民國立場、建設台灣進入開發國家之林、以及改善兩岸關係上，已盡了心力，無愧國家民族。

今年87歲的連戰下午在蔣經國總統圖書館舉辦「連戰回憶錄」新書發表會，前總統馬英九、前副總統蕭萬長、前國民黨主席吳伯雄、前立法院長王金平、前高雄市長韓國瑜、國民黨主席朱立倫、嘉義市長黃敏惠、基隆市長謝國樑、前台北市長郝龍斌等多位國民黨內人士，皆到場參與，場面熱鬧。

在連戰致詞結束後，妻子連方瑀送花並獻吻，新書發表會上，連戰的孫子們，也透過影片向爺爺祝賀及加油，場面溫馨、感人。

前副總統連戰（右）7日下午在台北蔣經國總統圖書館舉辦「連戰回憶錄」新書發表會，連戰夫人連方瑀（左）獻花親吻祝福。中央社記者裴禛攝 112年2月7日

連戰在致詞時表示，光陰似箭，一過了年他就邁入人生的第87個年頭。回首自己這一生，從求學、留學、教書到踏入政府部門工作，再領導國民黨，在不同階段都受到很多長輩的提拔、同仁的協助，他很感恩。

連戰指出，這本回憶錄是他忠實面對自己走過歲月，回顧檢討自己的工作，希望能與廣大讀者一起分享，「閱讀連戰，可以海納百川」。這本回憶錄的寫作，歷經了15個年頭，寫作過程跨越的年代比較久遠，橫跨兩岸，也融入了他的家史，也是台灣史的一部分。

連戰表示，他在公門服務超過4分之1個世紀，在維護中華民國立場、建設台灣進入開發國家之林、以及改善兩岸關係上，已經盡了心力，無愧國家民族。時代的巨輪一直往前轉動，現在該是下一代接下使命往前繼續奮鬥的時刻；願天佑中華民國，以及大家深愛的家園台灣，更盼望兩岸能走上和平之路，共同合作、發展、繁榮，子子孫孫永遠不再受戰火的波及。

馬英九在致詞時則說，連戰在每一個職位上，都有相當傑出的成績，例如擔任外交部長期間，與3個國家恢復邦交，與4國建交，相當於任內增加7個邦交國，反觀總統蔡英文上任7年來，已丟了8個邦交國，現在是中華民國建國以來邦交國數目最少的時刻。

王金平表示，連戰的回憶錄等於是第2部的「台灣通史」，過去也為兩岸樹立了可長可久的互動模式。此外，連戰在擔任黨主席期間，讓國民黨重新團結起來，2007年更以榮譽主席身分，對於2008年總統選舉，協商出最佳方案，奠定國民黨重返執政的勝選基礎，是國民黨的榮譽與福氣。

朱立倫說，當年連戰開啟了兩岸和平之旅，國民黨會堅持走對的路，熱愛這塊土地，讓民眾過安定、和平的日子；他也引述連戰說過的話，當國民黨失敗挫折時，就是中華民國最灰暗、挫折的時候，當國民黨團結奮起，就會是中華民國重新奮起之時。（編輯：黃國倫）1120207

前副總統連戰（左）7日下午在台北蔣經國總統圖書館舉行「連戰回憶錄」新書發表會，前總統馬英九（右）出席，與連戰握手致意。中央社記者裴禛攝 112年2月7日

前副總統連戰（左5）7日在蔣經國總統圖書館舉辦「連戰回憶錄」新書發表會，連戰夫人連方瑀（右5）與兒女連勝文（左2）、連惠心（左4）、連勝武（右3）、連詠心（右4）偕同配偶出席祝福。中央社記者裴禛攝 112年2月7日

前副總統連戰（中）7日在蔣經國總統圖書館舉辦「連戰回憶錄」新書發表會，前總統馬英九（右4）、前副總統蕭萬長（右3）、國民黨主席朱立倫（右2）、前行政院長劉兆玄（左2）、前立法院長王金平（左3）等人到場祝福。中央社記者裴禛攝 112年2月7日