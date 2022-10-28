美國永遠會為自由買單 曹興誠籲台灣不走投降路

（中央社記者張若瑤台北28日電）聯電前董事長曹興誠8月砸新台幣30億元資助國防，近期頻頻現身各大媒體宣揚「抗中保台」理念，「維持自由代價很高，而美國人永遠會買單」。曹興誠錄製中央社Podcast「空中小客廳」，呼籲台灣絕不能走投降和屈服之路。

「20多年前，我就是大獨派。」在已故前總統李登輝成為首任台灣民選總統的1996年，曹興誠獲聘為總統府資政，而這個職務，在第一次政黨輪替的2000年，亦被前總統陳水扁延聘下去。

隔年，中國這個自1978年實行改革開放政策後的經濟體，歷經20多年醞釀陶養，在曹興誠眼中呈現一片欣欣向榮景象，當時半導體產業受法律限制無法西進投資，他於是協助聯電離職員工到中國蘇州創辦和艦科技，「大家不要惡性競爭，互相合作吧！」

然而，這樁美事在2005年變調，曹興誠先是辭去總統府資政，2006年也卸下聯電董事長職務，「我被告啊！前前後後弄了5年，他們誤會我去大陸投資。」2011年，曾興誠雖然入籍新加坡，但甚少在那裡長住，「基本上，我的時間分3塊，香港、台灣和紐約」。

曹興誠2013年參加兩岸座談的時候，習近平才接任中國最高領導人1年，他到北京仍感覺社會風氣有相當程度的開放。不過，在曹興誠心裡，對中國的認知，始終都沒有改變，「我一直試著灌輸他們，用武力是得不到什麼的，送條件到台灣讓老百姓『公民投票』才有用」。曹興誠稱，這是一個杜絕「武統」聲音的下台階，沒想到卻讓他被貼上「統派」標籤。

「很多明白人會說，那是老曹在忽悠他們。」曹興誠的想法是，假如能讓中國提出「統一」的請求，那就代表台灣是獨立的；而讓台灣老百姓「公民投票」決定接受與否，那就代表台灣是有主權的。而藉由這樣的「文明程序」，便能印證台灣是獨立且有主權的，「有人說這招笑裡藏刀，我覺得還蠻高明的，可惜人家聽不懂」。

這件事不了了之，後來幾年，曹興誠常常佇足香港，他欣賞這座城市的效率，「早期的啟德機場，雖然小卻能把很大的客運量，處理得井井有條」。曹興誠縱橫商場多年，更適應直來直往的互動方式，「在大餐廳吃飯，服務生面無表情，但從不會點錯菜」。相比之下，曹興誠反倒不喜歡油嘴滑舌，只顧著想吹捧他的人，「台灣話這樣講：免假啦！」

如此愜意的日子，在2019年中斷，全因香港政府推動修訂「逃犯條例」，觸發民間大規模抗爭的「反送中」運動。當年6月有幾場關鍵的遊行，曹興誠跟著人群在街頭，但沒往中心地帶跑，「年紀大常上廁所，沒辦法擠到裡面去啦！」7月21日，元朗發生白衣人無差別襲擊民眾事件，這讓曹興誠徹底怒了，「共產黨既不守信用，又迷信暴力，把英國人用150年建立起的東方文明之都，一下子踩碎」。

「有他們在的地方，我就不來了。」親眼見證共產黨的殘暴，2019年底，曹興誠離港返台，不再隱藏內心的聲音「公開」反共，「台海問題源自國共內戰，而一中憲法的領土不可分割，把台灣綁上駛向戰爭的單軌火車，逼台灣人跟中國對撞」。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，曹興誠跳出來捐30億元打認知戰，這只是他內心能量的引爆點，比喻自己夜半遇見流氓縱火，選擇拔刀相助，而不是怕麻煩跑掉，「書讀得再多，關鍵時刻卻沒有選擇的智慧，有什麼用？」擺在眼前最實際的案例，就是阿富汗與烏克蘭的境遇，曹興誠認為，要像烏克蘭一樣打得俄羅斯抱頭鼠竄，而不是像阿富汗般遇到塔利班就跑，「勇敢才能抵禦中國侵略，這是台灣面臨的選擇。」

「我們絕對不走投降和屈服之路。」曹興誠舉美國已故總統甘迺迪（John F. Kennedy）的名言，呼籲台灣人快醒過來，「維持自由的代價很高，但美國人永遠會買單（The cost of freedom is always high, but Americans have always paid it.）」。

尊重普世價值，站在文明的正確軌道上，曹興誠表示，世界各國現在對台灣越看越順眼，「大家要團結把台灣是獨立的事實說清楚，我們並沒有改變現狀」。曹興誠認為，正名與修憲是接下來該做的事，「世界上沒有不獨不統的地方，不獨立就是侵占他國屬地，別人有權利討回去，所以不獨立就必定被統一，而你又不統一，那當然會被打。宣示不獨立，是一切禍害的來源，獨立才能避戰與獲得世界資源」。

如果人生還有未盡之夢，曹興誠期望，能看見台灣成為不輸以色列的可愛國家，「我的選擇很清楚，絕對拒統」。

這些內容將在28日「空中小客廳播出」（https://reurl.cc/Ydle2a），或可上中央社YouTube觀看全影音專訪（https://youtu.be/ndsFYwzlr-M）。

「空中小客廳」自3月起，1個月推出1集「我們的魔幻世代」系列專題，就不同的社會現況與世界趨勢，藉不同專家學者的視角，映照出虛實之間的本相。

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前聯電董事長曹興誠日前應邀錄製中央社Podcast時，持續呼籲台灣人絕對不要踏上投降和屈服之路，他期望能看見台灣成為不輸以色列的可愛國家。中央社記者裴禛攝 111年10月28日