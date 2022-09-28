馬英九：兩岸要「避戰」更要「謀和」

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前總統馬英九28日出席「兩岸交流35年回顧與展望」座談會。馬英九在會中強調「九二共識」是兩岸政治基礎，表達兩岸要「避戰」外，更要「謀和」。中央社記者呂佳蓉攝 111年9月28日

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（中央社記者呂佳蓉台北28日電）前總統馬英九今天表示，兩岸不但要「避戰」，更應該「謀和」。如果政府以民為念，就應止戈避戰，兩岸也要有共同政治基礎進行對話。

由族群與多元文化學會、財團法人民主文教基金會、歷史教育新三自運動協會、兩岸關係研究院、史記文化事業有限公司舉辦的「兩岸交流35年回顧與展望」座談會今天在台北台大校友會館舉行。

馬英九出席進行致詞時表示，今年是兩岸開放交流35週年，也是兩岸在1992年11月16日達成「一中各表的九二共識」的30週年。對於當前情勢，他說，蔡英文總統2016年上任後立即轉換立場，不再承認「九二共識」作為兩岸共同政治基礎，這是過去6年兩岸關係惡化的關鍵因素。

馬英九指出，如果蔡總統不接受「九二共識」，她就有義務提出兩岸雙方都能接受的共同政治基礎作為替代。但如果蔡英文仍然無法找到，那就應該回到「九二共識、一中各表」，如此才能維持台海的和平穩定。

他也說，美國的戰略也應該鼓勵蔡政府與大陸對話，避免情勢失控。

對於近期「九二共識」爭議，他指出，2008年3月22日中共領導人胡錦濤在電話中向美國總統小布希（George W. Bush）表示，大陸一向願意在「九二共識」基礎上與台灣協商交流，胡錦濤說明「九二共識」就是「兩岸雙方都承認一個中國，但是定義不同。」

馬英九指出，這是歷來中共領導人對「九二共識」作出最簡潔的詮釋。

至於大陸「人民政協報」此前發表的一文「正本清源九二共識」的文章，馬英九則說，這篇文章在2天後就下架，且8月底中共中央台辦、國務院台辦皆出席了一場在北京舉辦的「九二共識」30週年研討會，會中還原了「九二共識」形成過程中「各自以口頭表述」的「一個中國」涵義，這是原汁原味的，並再度表明「九二共識」就是兩岸共同的政治基礎。

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馬英友也批評蔡英文總統在2021年國慶時提出的中華民國與中華人民共和國互不隸屬的說法，認為這是一種不必要的挑釁，更違反中華民國憲法，因為海峽兩岸當局的憲法或法律，都將對方國土視為己方領土，兩岸絕對不是兩個中國。

他說，在國際情勢變化下，民眾也會逐漸看清，若是政府真的以民為念，就應止戈避戰，才能避免因不必要的誤會陷入戰爭風險，兩岸也要有共同的政治基礎進行對話。（編輯：周慧盈）1110928