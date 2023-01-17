連戰：馬英九曾拋兩岸和平協議 但後來不了了之

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）前副總統連戰回憶錄今天出版，他在書中提到，前總統馬英九在2012年競選連任前，在過境美國時，曾拋出未來可以推動兩岸簽署和平協議的主張，一度引起熱議，但後來不了了之，不知是否受到美國的壓力。

「連戰回憶錄」17日出版，由連戰親著，歷時15年付梓，分上下兩冊，內容包括連戰半世紀為兩岸和平奔走詳實紀錄，並還原連胡會、連習會歷史現場，此外還收錄北大演講等重要演講全文，以及2004年「319選前之夜」原先預備講稿，書中同時披露連戰對兩岸關係的最新見解。

連戰在書中表示，他曾向馬英九建議，規劃兩岸就政治架構難題商討未來制度性的安排，馬英九認為，兩岸政治層面議題非一蹴可及，應秉持先易後難、先經後政、先急後緩的原則，像堆積木方式來進行。

連戰指出，其實2012年馬英九競選連任前夕，在過境美國時，曾拋出未來可以推動兩岸簽署和平協議的主張。這一度引起廣泛討論與熱議，但後來不了了之，不知是否受到美國的壓力，及至2016年5月馬英九卸任，始終未再談起和平協議的議題。

連戰說，等到2014、2016國民黨連續2次選舉大敗，在兩岸問題所採取保守的做法，也未能為國民黨守住政權。今天再交出政權後，現在已有很多人在檢討、反省，但是歷史的進程，真是當斷未斷，反受其亂。

連戰指出，他曾說兩岸事務哪一樣是單純的經濟，每樣都避不開政治；「今天不做，不是沒有能力做，而是抱著逃避，以免吃力不討好的心態，那是不對的」。2013年2月24日，他和新任中共總書記習近平會見也觸及此問題，雙方都同意固然「先經後政」、「先易後難」，但不能全然不面對政治，既然如此，可先從政治層面中「先易後難」的來做。

馬英九基金會執行長蕭旭岑則表示，連戰在新書中再次提醒台灣社會，兩岸和平穩定，符合全台灣人民利益。馬英九執政的8年，就是最能帶給台灣民眾和平繁榮的時期。（編輯：林興盟）1120117