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「兩岸互不隸屬」說 邱太三：馬英九也曾說過

2022/11/9 12:54（11/9 13:06 更新）
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陸委會主委邱太三9日上午出席大陸委員會第5屆「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽頒獎典禮暨得獎短片首映會，並在會後接受媒體聯訪。中央社記者呂佳蓉攝 111年11月9日
陸委會主委邱太三9日上午出席大陸委員會第5屆「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽頒獎典禮暨得獎短片首映會，並在會後接受媒體聯訪。中央社記者呂佳蓉攝 111年11月9日
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（中央社記者呂佳蓉台北9日電）前總統馬英九說，總統蔡英文提出「兩岸互不隸屬」，是不必要的挑釁。陸委會主委邱太三今天表示，馬英九以前也曾說過「兩岸互不隸屬」，他如果沒有資料，陸委會可以提供。

邱太三上午出席大陸委員會第5屆「eye臺灣win兩岸」短片徵選競賽頒獎典禮暨得獎短片首映會。他在會後接受媒體訪問時做上述表示。

邱太三表示，馬前總統應好好仔細檢視一下，從1991年之後，不管是國民黨政府、還是民進黨政府，都曾在各種場合做過這樣的宣示，即「兩岸是互不隸屬」。

邱太三也說，「包含他（馬英九）自己也說過，我就不再做細部評論，只要他自己去檢視一下，他如果沒有資料的話，陸委會也有相關資訊可以做提供，也歡迎他來索取。」

總統蔡英文提出兩岸互不隸屬後，前總統馬英九表示，蔡總統說中華民國與中華人民共和國互不隸屬是挑釁，更違反中華民國憲法。（編輯：周慧盈）1111109

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