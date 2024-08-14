台南追思慰安婦 馬英九批評日本未道歉賠償

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（中央社記者張榮祥、吳欣紜台南14日電）8月14日是國際慰安婦紀念日，前總統馬英九今天在台南市慰安婦銅像前追思紀念，批評日本政府未對台灣慰安婦道歉賠償，民進黨政府更刻意抹去記憶，對日本卑躬屈膝。

馬英九上午在中西區慰安婦銅像前追思紀念時指出，8月14日是國際慰安婦紀念日，他第6次到全台唯一1座慰安婦銅像前追思這段傷痛歷史，也為台灣1200名至2000名慰安婦阿嬤們發聲，這座銅像底座有中英日韓4種語文說明，意義重大。

馬英九表示，民進黨政府上任後，口口聲聲要推動轉型正義，卻刻意抺去慰安婦記憶，對日本政府卑躬屈膝，讓人感到不可思議。這座銅像提醒台灣記得日本殖民的悲慘歷史，不該忘記這些阿嬤受到的迫害與苦難。

馬英九說，日軍嚴重違反人道，日本迄今不願面對承認錯誤，更有台灣人宣稱慰安婦出於自願，簡直在阿嬤們傷口灑鹽。日本政府實在令人難以理解，匪夷所思。108年課綱也不提慰安婦，淡化台灣人抗議史實，前總統蔡英文實在不配當總統。

馬英九表示，台灣最後一名慰安婦阿嬤去年去世，等不到日本政府道歉賠償，但仍應爭取尊嚴公道和轉型正義，侵略錯誤或可原諒，但歷史真相絕不能遺忘，日本應道歉賠償，才能撫平歷史傷痛。

台南這座慰安婦銅像因產權問題面臨遷移，馬英九呼籲台南市長黃偉哲出面協助，找到適合安置地點，讓人追思紀念。

台南慰安婦銅像2018年8月14日在中西區中正路、忠義路口落成，也被日本產經新聞報導，銅像地點因在鬧區，位於日治時代林百貨對面，多有日本遊客觀光，引起日本網友議論。

日本「慰安婦之真相國民運動組織」代表藤井實彥，同年9月疑用腳踹慰安婦銅像，當時中國國民黨台南市黨部主委謝龍介和台南市慰安婦人權協會曾赴日台交流協會抗議。

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此外，婦女救援基金會依照往例今天於阿嬤家-和平與女性人權館召開記者會，共同追悼緬懷台籍慰安婦。民進黨立委范雲會中指出，根據研究顯示，戰爭導致的性暴力事件去年增加5%，有記錄的高達3000多件，未記錄的案件可能更多，性暴力受害者中有9成是女性，研究也都指出，不論戰爭或軍事衝突，性暴力都是武器之一，因為其帶來的傷害，尤其針對心靈更根深柢固。

范雲也說，性暴力包含強暴、人口販運等，帶給受害者的是一生的痛苦。（編輯：李淑華）1130814