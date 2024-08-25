賴總統台南參香贈匾 允增治水預算讓台灣更安全

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）總統賴清德今天前往台南市台灣首廟天壇與下大道良皇宮參香暨揭匾，細數科學園區發展與治水成果，並強調明年全台灣治水預算增加到新台幣500多億元，要讓台灣愈來愈安全。

賴總統首先抵達台灣首廟天壇參香暨揭匾，對現場民眾發表談話時表示，今天回到台南除了感謝神明保佑及台南民眾支持，讓他順利當選總統，也希望為全台灣祈福，尤其今年4月有花蓮大地震，不久前又經歷過與莫拉克風災同等級的颱風，以獻匾祈求台灣風調雨順、國泰民安。

賴總統表示，科技大廠超微（AMD）已決定將在台南設置研發中心，這是台南市長黃偉哲和台南區域立委們共同爭取結果，台積電也決定在台南加碼投資，將會讓台南發展愈來愈好。

他說，台南科學園區於前台南縣長陳唐山任內爭取到，前台南縣長蘇煥智增加南科特定區發展，提升園區生活機能，他接手合併升格的台南市長後，再取到台積電5奈米、3奈米設廠，現在又有南科園區第三期計畫，大家一棒接一棒，確保台南未來發展一天比一天更好。

賴總統表示，這次颱風凱米，台南可說是掃到「颱風尾」，雨量下得非常多，與2009年的颱風莫拉克可說是同等級，但台南經過這幾年治水工作改善，淹水面積從莫拉克風災時的5萬多公頃，減少到700多公頃，面對未來氣候變遷，全台灣治水工作不能停。

他說，台灣治水工作從前總統陳水扁任內的8年800億預算開始投入，前總統馬英九上任時原本有意停掉，但經過當時南部幾名縣市首長一起到中央陳情，馬英九從善如流編了6年660億元預算，前總統蔡英文上任後以前瞻基礎建設繼續治水，今年全台有300多億元治水經費。

賴總統說，明年是他擔任總統後首次編列預算，其中治水預算增加100多億元，因此明年會有500多億元治水預算，盼讓台灣愈來愈安全。

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賴總統指出，此外，因自己出身醫界，決定結合醫界在總統府成立健康台灣推動委員會，今年在衛福部有相關預算300多億元，加上在其他部會預算共有600多億，最近還會推動體育與運動發展部，推廣全民運動，讓民眾身體健康，並發展體育產業，幫助運動選手在國際舞台有更好發揮。

賴總統隨後再轉往下大道良皇宮參香揭匾，雖未安排向民眾發表談話，但仍吸引不少民眾到場。賴總統結束揭匾活動後上車準備離開現場時，發現一旁騎樓聚集不少支持者，特地再下車走向群眾，一一與民眾擊掌致意後才上車離開，近距離看到賴總統本人的民眾都相當開心。（編輯：李淑華）1130825