連勝文支持設體育部 籲政治和體育要分開

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、郭建伸台北22日電）行政院成立體育暨運動發展部籌備小組，國民黨副主席連勝文今天指出，如果可以成立體育部，投入更多資源，以正確方式協助運動選手及相關產業發展，他樂觀其成，不過，政治跟體育一定要分開，讓體育歸體育，政治歸政治。

國民黨智庫、國家政策研究基金會今天上午召開「奧運之後，我們能為運動員做什麼」座談會，邀請連勝文、國民黨立委林沛祥、林倩綺、張智倫、陳菁徽、葉元之、廖偉翔，以及職籃工會理事長曾文鼎、中華奧運人協會理事長黃志雄、台灣職籃P. LEAGUE+副會長陳建州等人與會。

連勝文會前接受媒體訪問，對於成立體育部表示樂觀其成，不過，他也強調，政治跟體育一定要分開，政治人物不該介入體育項目，當作自己的政治資源，應創造好的環境，讓體育歸體育，政治歸政治。

有關基隆市長謝國樑罷免案，連勝文指出，這樣的惡罷行為，根本不是為了基隆人跟基隆的未來，就只是為了特定民進黨或綠營政治人物未來的利益跟權力的設想，就是選輸翻桌不認帳，想要重來，完全不是為了公眾利益，基隆人何其無辜。

連勝文指出，面對惡罷，只有正面迎戰，讓基隆市民用反對罷免的投票，告訴台灣的政客，不要讓自己的野心破壞民眾生活安寧，危害國家及城市發展。

媒體詢問，過去民眾黨主席柯文哲曾批評連勝文是權貴，柯文哲妻子陳佩琪卻在台北市看上億元豪宅。連勝文回應，柯文哲不管是買房、賣房、看房或蓋房，只要不違法，他身為國民黨副主席，沒有任何興趣去評論。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

連勝文提到，國民黨中央、立法院黨團在現在這個時刻，也不會落井下石，因為這樣的做法與國民黨的風格不符。

陳佩琪上午透過臉書發文表示，她確實有去看過房子，原因是3個小孩之前同時出國，感覺空巢期憂鬱症快來。陳佩琪說明，曾沿著民眾黨部附近地段的辦公室，也的確看過名嘴口中約略新台幣1.2億元價格的房子，想替自己與小孩覓得安靜的住所，最常看房的地點位在臨沂街附近。（編輯：張若瑤）1130822