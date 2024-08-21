連勝文接見自民黨訪團 盼加深台日交流

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（中央社記者王承中台北21日電）國民黨今天表示，國民黨副主席連勝文昨天接見日本自民黨青年局長鈴木貴子等自民黨海外研修團。連勝文指出，中華民國應該扮演亞太地區和平穩定的促進者，並且成為國際社會中負責任的成員。衷心期盼台日友誼長存、交流加深加廣。

國民黨今天發布新聞稿指出，連勝文昨天在中央黨部，代表國民黨主席朱立倫歡迎4個月內兩度率團來訪的鈴木貴子及共計超過70名訪賓的自民黨海外研修團。雙方針對台日關係、少子化議題及青年交流深度交換意見，會談氣氛愉悅融洽。

連勝文表示，國民黨和自民黨之間的交流至今已超過50年，朱立倫上任後，自民黨青年局已經第4度來訪，這次會見更是繼4月30日後，鈴木貴子今年第2度率團拜會國民黨，對於兩黨之間長久的友誼，國民黨表示感謝與珍惜。

連勝文指出，國民黨在對外關係上，期望與世界上每個國家皆能維持友好、和平的交流關係，包含日本在內，和全世界做朋友。他指出，中華民國應該扮演亞太地區和平穩定的促進者，並且成為國際社會中負責任的成員。衷心期盼台日友誼長存、交流加深加廣。

國民黨表示，交流過程中，雙方談及台日共同面對的「少子化」問題。連勝文說，國民黨不管在地方政府執政或在立法院推動相關法案及預算，都非常積極、負責任地面對這項國安危機。

與會的國民黨立委羅廷瑋也以「三寶爸」的身分分享經驗分享，並表示，除現有的育兒津貼外，國民黨立法院黨團在立法院也將積極朝向增加公托、公幼減輕新手爸媽的負擔。國民黨立委廖偉翔則從心理輔導、長照問題及產假的角度出發，表示國民黨將持續努力在國會為台灣打造更良好的生育環境。

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國民黨指出，這次日本自民黨青年局海外研修團來訪成員包含眾議員鈴木貴子、自民黨青年局長代理藤井一博、國際部長金子俊平、中央常任委員會議長細田善則、中央常任委員會副議長須田旭、國際副部長山本左近、國際副部長友納理緒、政策廣報副部長越智俊之、研修副部長神谷政幸、顧問永井學及共計超過70位的訪賓。

國民黨除連勝文代表接見外，國民黨立委兼國民黨青年部主任廖偉翔、立委羅廷瑋、台北市議員徐弘庭及新北市議員江怡臻亦陪同接見。（編輯：蘇志宗）1130821