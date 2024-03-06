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辣椒粉驗出蘇丹紅
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辣椒粉驗出蘇丹紅3/84
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跟進新北 北市營養午餐禁用辣椒粉、咖哩粉至3/31

2024/3/6 19:47（3/6 20:31 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳昱婷台北6日電）蘇丹紅辣椒粉食安風暴持續擴大，繼新北市教育局宣布學校午餐暫緩使用辣椒粉等調味料後，台北市教育局也在晚間宣布，即日起至31日，禁止團膳廠商使用辣椒粉、咖哩粉及咖哩塊。

新北市教育局今天宣布，因應蘇丹紅辣椒粉食安風暴，為確保營養午餐安全無虞，即日起學校午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，將在實施3個月後評估是否解禁。

台北市教育局晚間發布新聞稿表示，儘管目前未查獲含蘇丹紅的辣椒粉流向團膳廠商，但考量各縣市衛生局仍在持續清查，為保障校園食品安全，即日起至31日，學校午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉及咖哩塊等調味料。

教育局指出，已請廠商及學校調整3月份含有相關調味料的菜單，並請衛生局協助跨縣市聯繫，徹底清查團膳業者所使用的產品來源，後續將視衛生單位稽查情形，再評估是否恢復使用。（編輯：李錫璋）1130306

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蘇丹紅風暴擴大 彰化學校午餐暫不用辣椒粉咖哩粉
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