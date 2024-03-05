赤崁文化園區工程延宕增耗公帑 監院糾正台南市府

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（中央社記者陳俊華台北5日電）監委林國明、林盛豐今天說，台南市政府辦理赤嵌文化園區改造工程，事前未釐清工程基地內遺構可能範圍，造成工期延宕、增耗公帑，並影響成功國小學童受教權益，監察院糾正台南市府。

林國明、林盛豐透過新聞稿表示，台南市政府在民國104年將赤嵌文化園區列為旗艦計畫五大園區之一，編列新台幣14億1750萬元辦理赤嵌園區改造計畫，企圖再現赤嵌「署」光，立意良善。

監委指出，台南市政府辦理透過歷史圖資套疊，已知工區範圍內有清代台灣縣署等地下遺構，屬高敏感文資區域；但事前卻未調查釐清工程基地內遺構可能範圍、形制與構造樣式等，一動工就挖掘到遺構，多次停工、復工，最後決議回填遺構，並放棄興建地下博物館。

監委說，台南市府明知成功國小校園及其附近，有台灣縣署遺構，但未參採中央研究院、台南市建築師公會及文化部文資審議等相關建議，仍執意挖設2層地下停車場，導致才開工就發現地下建築遺構及文化遺跡而被迫停工，延宕工期達658日。

監委指出，台南市府與設計單位就赤嵌樓「原停車場工區辦理變更設計」未取得共識，導致須重新招標，使工程設計再延宕逾10個月，並遭文化部取消旅客服務中心工程補助款3318萬元。

監委說，工程經多次變更設計，增加設計費、工程款及專案管理服務費達9686萬餘元，耗費鉅額經費興建的地下停車場，至今仍未完工，核有嚴重違失。

另外，監委表示，台南市政府文化局未有效督促及控管變更設計進度，延宕議價期程及校舍工程施工進度，導致成功國小師生返校期程，由原訂110年5月延到113年暑假後，嚴重影響受教權益及市府施政形象，核有怠失。

監察院教育及文化委員會2月22日通過林國明、林盛豐提案，糾正台南市政府。（編輯：張均懋）1130305