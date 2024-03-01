慶城街塌陷案 監委要查北市府有無善盡監督責任

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（中央社記者陳俊華台北1日電）台北市慶城街工地2月23日晚間道路坍塌。監委林國明、張菊芳今天說，施作工程涉違反建築法規定，台北市政府相關審查、查核作業有無怠失、有無善盡監督責任，已申請自動調查。

林國明、張菊芳透過新聞稿表示，台北市慶城街一處建案工地，在2月23日晚間發生坍塌，且相臨道路往工地內傾，形成深度約1.5公尺的下陷範圍，導致4輛汽車受損，鄰近住戶憂心損及自家房屋結構。

林國明、張菊芳說，建案工地正在進行地下連續壁導溝施作工程，台北市政府相關審查、查核作業有無怠失，有無善盡監督責任，相關作業流程有無應行檢討改善之處等疑義，有待調查釐清。

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另外，林國明、張菊芳指出，屏東縣政府警察局恆春分局建民派出所詹姓警員，在2月16日逮捕蔡姓竊盜慣犯時，涉用警棍壓制蔡嫌腹部後，造成蔡嫌胰臟破裂死亡，且警員執法時未開啟密錄器；台灣屏東地方檢察署認為涉案警員使用警械過當，依傷害致死罪聲押獲准。

林國明、張菊芳表示，警員執法過程是否符合相關法令規定、相關人員有無違法失職，應負行政責任之處、主管機關對警員執法過當情事，有無建立有效的監督管理機制，因事涉人民生命身體安全及警方執法限度等議題，已申請自動調查。（編輯：蘇志宗）1130301