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總統府發言人：指責台灣破壞穩定等於替侵略者卸責

2025/5/21 06:37（5/21 06:56 更新）
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圖為中華民國國旗。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓20日專電）近期有美國學者指台灣現行的政策為「隱晦的政治升級」。總統府發言人李問投書美媒強調，將台灣的自衛行為形容為破壞穩定的行動，是在替侵略者卸責，也忽視中國的挑釁與擴張野心。

華盛頓時報（Washington Times）18日刊出李問專文，內容提到台灣謹慎維護台海和平，國際社會仍無法避免受到「指責受害者而非侵略者」的誤導性言論影響，這類言論還指控台灣必要的防禦措施是「政治升級」。

李問說，台灣堅定捍衛自身安全，對抗北京併吞的目標，這並非挑釁行為。讓針對中國間諜行動的法律及制度性措施更完善，同樣不是挑釁。

他指出，捍衛台灣民主，對抗中國毫無正當理由的侵略，不應被蓄意曲解為在台獨問題上「挑戰紅線」。在台灣長期政策是維護現狀下，更是如此。

李問表示，這些合乎常理的措施對於保護台灣免受中國持續的軍事威脅，及其他漸進形式的脅迫是必要的。總統賴清德提出的17項反制中國顛覆活動措施，就代表這方面的努力。事實上，總統的演說聚焦必要的體制改革，並沒有詳述台灣國際地位相關問題。

「境外敵對勢力」一詞，是來自2020年反滲透法的客觀法律定義，意指「與我國處於戰爭或軍事對峙狀態的國家、政治實體或團體」。李問指出， 反滲透法已上路4年多，透過這項法律來認定中國的威脅，並非沒有前例。

李問也提到，台灣軍方和政府的多起間諜案引發多項改革提案。 光是2024年，就有2/3的相關調查聚焦現役與退役軍人。自2021年以來，被起訴的人數增加兩倍，顯示中國間諜活動日益頻繁。政府與立法院的政策幕僚也有多人遭到拘留。

「這些事件凸顯台灣必須嚴肅反思現有制度的缺陷。台灣需要全球夥伴的協助，找具體的解決方案，而不是互相指責。」

他說，將賴總統的政策貼上「對抗」的標籤不只不正確，還呼應北京阻撓台灣強化反間諜措施的論述。

賴總統去年就任以來，已明確表示台灣致力於成為區域負責任的一方。李問指出，這是透過願意投入更多資源強化自身安全，以達成「以實力落實和平」的目標來實現。2016年以來，台灣國防預算幾乎翻倍。

此外，李問說，過去一年來，賴總統多次明確提到中華民國憲法框架，並公開表示願意在對等及尊嚴的基礎上與對岸對話，以此重申兩岸現狀。與此同時，北京的軍事挑釁則已不限於台海，其大規模軍演擴及整個西太平洋，甚至遠至澳洲附近海域。

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李問寫道，既然台灣堅定維護現狀，刻意扭曲的說法就試圖從台灣客觀描述中國威脅的言論中，找尋所謂「挑釁」的證據。這些錯誤論述同時也傾向剝奪台灣作為和平維護者的能動性。

「事實上，台灣比任何國家都更清楚台灣與全球經濟所面臨的巨大風險。」（編輯：洪啓原）1140521

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