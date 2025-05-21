美擬對移民匯款課稅 分析：恐助長墨西哥犯罪組織活動

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市20日專電）美國擬對無證移民的匯款徵收5%的消費稅，西班牙對外銀行墨西哥分行經濟分析部門19日提出警告，這項移民匯款課稅法案，可能衝擊原先正規而且合法的金融市場，迫使移民尋求替代資金轉移方法，甚至是非法的管道。

美國眾議院通過法案，擬對無證移民的匯款徵收5%的消費稅（excise tax），不只引起中美洲國家緊張，擁有最多移民人口的墨西哥政府和民間也高度關注。

西班牙對外銀行墨西哥分行（BBVA Mexico）經濟分析部門19日指出，據統計墨西哥在美國有超過400萬名無證移民，而97%的墨西哥海外移民匯款也是來自美國，因此墨西哥是全球對移民匯款依賴程度最高的國家之一。

為了規避匯款被課徵5%的消費稅，無證移民可能必須依賴或支付佣金，請擁有美國公民身分的親友協助匯款，或是從美國線上購買產品與服務後，直接寄送到墨西哥，以及銷售電子錢包或禮品卡。

令人憂心的是，這種資金總額龐大，又必須透過非正式管道的地下匯款經濟，將可能吸引犯罪組織，甚至販毒集團介入，恐造成更多的犯罪活動，傷害到移民的權益及安全，更衝擊美墨兩國的金融市場的監督和秩序。

對此，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在20日上午召開的記者會表示，墨西哥政府將努力說服美國國會議員，徵收5%的匯款稅對墨西哥和美國都會產生負面的影響。薛恩鮑姆也要求美國政府要遵守過去雙邊簽署的協議。

薛恩鮑姆也強調，墨西哥駐美國大使穆帝朱瑪（Esteban Moctezuma）本週將與美國國會議員舉行會晤，旅居美國的墨西哥移民組織也致電國會議員，呼籲他們不要通過這項不公平的稅收政策。

而19日才剛呈遞到任國書的新任美國駐墨西哥大使強生（Ronald Johnson），除了關稅和打擊販毒集團外，也將面對美墨兩國高度關注的匯款課稅問題。墨西哥總統薛恩鮑姆已對強生大使強調，墨西哥希望與美國保持良好的關係，也希望在尊重彼此主權的框架內，抱持良好溝通以及雙邊合作。

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匯款課稅的提案，是美國總統川普力推「漂亮的大法案」中的一環，該法案將延續川普第一個總統任期的減稅政策，但其撙節措施恐導致數百萬名貧困美國人民失去醫療保險，也因此引起共和黨內意見嚴重分歧。

這項爭議不斷的法案，18日已在眾議院預算委員會（House Budget Committee）闖關成功，參議院能否過關還是未定數。（編輯：陳慧萍）1140521