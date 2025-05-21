WHA世衛通過全球防疫大流行公約 美國表明不奉陪

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（中央社日內瓦20日綜合外電報導）世界衛生組織成員國今天就未來應對健康危機的舉措通過一項具里程碑意義的「大流行公約」（Pandemic Agreement），然而世衛過去最大金主美國已表明「不會奉陪」。

法新社報導，這份協議目的是要在未來任何流行疫情期間，藉由改善全球協調、監測工作及疫苗取得，來避免如同COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間所出現雜亂無章、國際大亂的窘境。

COVID-19疫情造成全球數百萬人病故，重創全球經濟，並使各國醫療體系癱瘓。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在瑞士日內瓦舉行的這場決策年度大會上表示：「藉由這份協議，我們會比歷史上任何時代都更能妥善應對疫情。」

協議文本在經過數輪緊張協商後，上個月達成共識定稿。

據路透社報導，這份協議旨在確保未來疫情來襲時，全球皆能取得藥品、療法與疫苗。協議規定，參與的製造商在疫情期間必須將疫苗、藥品與檢測工具的20%撥給世衛，以確保較貧的國家能獲得相關資源。

譚德塞透過聲明表示：「由於成員國的領導力、合作精神與承諾，促成這項歷史性世衛大流行公約的通過，世界如今變得更加安全。」

他補充表示：「這份協議是公共衛生、科學和多邊行動的勝利，能確保我們全體都能更有效保護世界免受未來疫情威脅。」

「公民、社會和經濟體絕不能再次暴露於如COVID-19疫情期間般的災難風險之下。」

然而，在美國總統川普今年1月上任，啟動美國退出世衛的為期12個月程序後，美方談判代表便退出這份協議的磋商。美國是世衛最大金主。

有鑑於此，在COVID-19疫情期間投入數以十億計美元在疫苗發展方面的美國，不會受到這份協議約束。世衛成員國若未能落實協議內容，並不會面臨罰則。

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美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在大會的視訊演說中抨擊世衛，稱世衛這份新協議未能從COVID-19疫情中記取教訓。

他說：「它（世衛）加倍努力達成這份大流行公約，只會讓應對防疫中面臨的所有缺失固定下來…我們不會奉陪。」（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1140521