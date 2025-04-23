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世界衛生組織宣布大幅改組和裁員 因應美國削減金援

2025/4/23 05:24
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（中央社日內瓦22日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞坦言，美國削減資金援助導致世衛出現龐大預算缺口，迫使世衛裁員和取消一些行動。

法新社報導，根據譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的開場致詞演講稿副本，他告訴世衛會員國，「收入驟降已使我們面臨龐大薪資缺口，我們別無選擇只能縮減工作和人力規模」。

針對美國預計2025年1月完全退出，WHO正持續為此做準備；美國過去一直是WHO的最大捐助國。

同時，美國總統川普（Donald Trump）政府也已拒絕支付2024及2025年的評定會費，且川普政府幾乎已凍結美國所有對外援助，包括對全球衛生計畫的大量援助。其他一些世衛會員國也已減少對外援助支出。

面對這個情況，WHO持續思考一種新的組織架構，譚德塞今天向世衛員工和會員國報告此一架構。

譚德塞坦言：「美國拒絕支付2024和2025年的評定會費，加上其他一些國家縮減政府發展援助，意味我們在2026-2027年度，將面臨5億6000萬美元至6億5000萬美元薪資缺口。」

他表示，這個區間的下端目前「代表約25%員工成本」，但強調「這不代表必定會裁員25%人力」。

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譚德塞並未說明將會裁員多少人，但表示最顯著的影響將會出現在世衛日內瓦總部，「我們將從削減高階管理層人力開始做起」。

他強調：「我們把總部高階領導團隊從12個縮減至7個，部門數量也將縮減超過一半，從76個裁減至34個部門。對我們所有人而言，這是相當痛苦的決定。」（譯者：洪啓原）1140423

譚德塞
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