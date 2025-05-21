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台灣官民接力 世衛場邊論壇吸引國際專家學者交流

2025/5/21 08:00
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（中央社記者田習如日內瓦20日專電）世衛大會開議第2天，全體鼓掌通過「大流行公約」，被排除的台灣則在場邊論壇發光，從數位醫療、智慧科技醫療到全民健康覆蓋等主題，台灣經驗分享引起國際專家學者等聽眾踴躍交流。

利用世界衛生大會（WHA）聚集各國公衛官員、醫界專家的機會，舉辦場邊論壇提升國際認知、促進往來，一向是台灣爭取參與全球公衛多邊機制的重要策略。今天就有3場論壇分別由台灣官方、民間組織與不同國際機構合作舉行。

上午由政府與世界醫師會（WMA）合辦的論壇，聚焦討論健康照護的數位轉型，尤其是運用人工智慧（AI）的潛力和風險，由衛生福利部長邱泰源、世界醫師會會長菲利普（Ashok Philip）開場致詞，前副總統陳建仁、衛福部資訊處長李建璋擔任不同主題引言人。

健保署副署長陳亮妤分享台灣健保資訊雲端化後，減少重複處方的效果，以及健保虛擬卡的功能、預計今年底發布的電子處方平台等數位健康管理作法，還有進入超高齡社會的挑戰及因應。

東京大學醫學院准教授脇嘉代分享日本運用AI訪談糖尿病人、客製化分析生活習慣建議；亞洲電子健康資訊網路（AeHIN）主席邦查（Boonchai Kijsanayotin）則從泰國經驗分享AI判讀給藥可能出錯的風險；衣索比亞公衛專家艾斯納克（Mengistu Asnake）分享該國運用AI預測瘧疾爆發等傳染病風險，以及網路基礎建設不足等挑戰。另有來自德國、英國、美國、瑞士等學者專家分享研究觀點。

下午由獲得聯合國經濟社會理事會（ECOSOC）諮詢地位的世台聯合基金會，與總部在美國的全球健康理事會（GHC）共同主辦論壇，邀請歐洲、亞洲、非洲的專家探討各區域「全民健康覆蓋」（GHC）情形。

其中，陳建仁詳細介紹台灣覆蓋率高達99%的全民健保30年實施經驗，特別是財務機制設計，包括歷次為求收支平衡所作調整。法國學者、長期任教文藻外語大學的羅文笙（Vincent Rollet）則分析歐盟的角色，以及歐盟不同成員國的健康覆蓋落差。南亞、非洲健康人權推動專家則坦誠分享這2個地區在戰亂或治理等問題下的公衛難題。

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傍晚則由半官方的國際合作發展基金會主辦，合作單位包括國家衛生研究院、台灣民間的醫界聯盟基金會，以及瑞士民間的世界兒童權利組織（Terre des hommes）等，探討如何運用智慧科技提升醫療可近性。

這場論壇由友邦巴拉圭衛生部次長奧特拉多（Jose Ortellado）主講，來自日內瓦大學、國合會和合作單位等專家代表與談；邱泰源、陳建仁也到場參與。（編輯：張芷瑄）1140521

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